https://ria.ru/20250805/rada-2033373199.html

В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию

В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию - РИА Новости, 05.08.2025

В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию

Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:22:00+03:00

2025-08-05T01:22:00+03:00

2025-08-05T01:22:00+03:00

в мире

украина

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве национального происхождения и языка, сообщала украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, в понедельник в Раде зарегистрировали законопроект №13597 "О внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации". Текст законопроекта на сайте парламента пока что отсутствует. "Действующие нормы квалифицируют преступления на почве нетерпимости преимущественно как "хулиганство" или другие административные правонарушения. В результате нападающим удается отделаться лишь штрафами... (Упомянутый) законопроект предлагает комплексные изменения, которые должны усилить ответственность за дискриминацию", - приводит слова Шуляк пресс-служба партии на их сайте. Она уточнила, что законопроект предусматривает расширение "списка защищенных признаков", добавляя сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, состояние здоровья, национальность, язык, место проживания, гражданство, а также семейное и имущественное положение. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости и штрафы или исправительные работы за дискриминацию "без насилия".

https://ria.ru/20250802/ukraina-2033016384.html

https://ria.ru/20250731/rada-2032588495.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины