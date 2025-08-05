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В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию - РИА Новости, 05.08.2025
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01:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rada-2033373199.html
В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию
В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию - РИА Новости, 05.08.2025
В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию
Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:22:00+03:00
2025-08-05T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве национального происхождения и языка, сообщала украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, в понедельник в Раде зарегистрировали законопроект №13597 "О внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации". Текст законопроекта на сайте парламента пока что отсутствует. "Действующие нормы квалифицируют преступления на почве нетерпимости преимущественно как "хулиганство" или другие административные правонарушения. В результате нападающим удается отделаться лишь штрафами... (Упомянутый) законопроект предлагает комплексные изменения, которые должны усилить ответственность за дискриминацию", - приводит слова Шуляк пресс-служба партии на их сайте. Она уточнила, что законопроект предусматривает расширение "списка защищенных признаков", добавляя сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, состояние здоровья, национальность, язык, место проживания, гражданство, а также семейное и имущественное положение. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости и штрафы или исправительные работы за дискриминацию "без насилия".
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033016384.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде предложили усилить ответственность за дискриминацию

В Раде хотят усилить ответственность за дискриминацию по национальности и языку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве национального происхождения и языка, сообщала украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
По ее словам, в понедельник в Раде зарегистрировали законопроект №13597 "О внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации". Текст законопроекта на сайте парламента пока что отсутствует.
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"Действующие нормы квалифицируют преступления на почве нетерпимости преимущественно как "хулиганство" или другие административные правонарушения. В результате нападающим удается отделаться лишь штрафами... (Упомянутый) законопроект предлагает комплексные изменения, которые должны усилить ответственность за дискриминацию", - приводит слова Шуляк пресс-служба партии на их сайте.
Она уточнила, что законопроект предусматривает расширение "списка защищенных признаков", добавляя сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, состояние здоровья, национальность, язык, место проживания, гражданство, а также семейное и имущественное положение.
Предлагается ввести уголовную ответственность за публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости и штрафы или исправительные работы за дискриминацию "без насилия".
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