Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"
Путин поприветствовал участников фестиваля оперы и балета "Херсонес"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум щедро дарит публике возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Приветствую вас на IX Международном фестивале оперы и балета "Херсонес". Объединяя на своём пространстве подлинных звёзд мировой сцены и талантливую молодёжь, ваш форум славится радушием и особой, одухотворённой атмосферой, впечатляет неизменно насыщенной и содержательной программой. И конечно, он щедро дарит публике замечательную возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города", - говорится в приветствии.
Президент выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдёт, как всегда, на высокой творческой ноте, станет большим и по-настоящему праздничным событием для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым.
"Желаю вам ярких, незабываемых эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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