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Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес" - РИА Новости, 05.08.2025
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Культура
 
20:51 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/putin-2033569116.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес" - РИА Новости, 05.08.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:51:00+03:00
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культура
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севастополь
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум щедро дарит публике возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на IX Международном фестивале оперы и балета "Херсонес". Объединяя на своём пространстве подлинных звёзд мировой сцены и талантливую молодёжь, ваш форум славится радушием и особой, одухотворённой атмосферой, впечатляет неизменно насыщенной и содержательной программой. И конечно, он щедро дарит публике замечательную возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города", - говорится в приветствии. Президент выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдёт, как всегда, на высокой творческой ноте, станет большим и по-настоящему праздничным событием для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым. "Желаю вам ярких, незабываемых эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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Культура, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"

Путин поприветствовал участников фестиваля оперы и балета "Херсонес"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум щедро дарит публике возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на IX Международном фестивале оперы и балета "Херсонес". Объединяя на своём пространстве подлинных звёзд мировой сцены и талантливую молодёжь, ваш форум славится радушием и особой, одухотворённой атмосферой, впечатляет неизменно насыщенной и содержательной программой. И конечно, он щедро дарит публике замечательную возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города", - говорится в приветствии.
Президент выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдёт, как всегда, на высокой творческой ноте, станет большим и по-настоящему праздничным событием для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым.
"Желаю вам ярких, незабываемых эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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КультураРоссияСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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