https://ria.ru/20250805/putin-2033569116.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес" - РИА Новости, 05.08.2025

Путин поприветствовал участников фестиваля "Херсонес"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:51:00+03:00

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культура

россия

севастополь

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", отметив, что форум щедро дарит публике возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на IX Международном фестивале оперы и балета "Херсонес". Объединяя на своём пространстве подлинных звёзд мировой сцены и талантливую молодёжь, ваш форум славится радушием и особой, одухотворённой атмосферой, впечатляет неизменно насыщенной и содержательной программой. И конечно, он щедро дарит публике замечательную возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города", - говорится в приветствии. Президент выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдёт, как всегда, на высокой творческой ноте, станет большим и по-настоящему праздничным событием для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым. "Желаю вам ярких, незабываемых эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, севастополь, республика крым, владимир путин, новости культуры