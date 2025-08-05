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ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:33:00+03:00
2025-08-05T09:33:00+03:00
2025-08-05T09:47:00+03:00
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денис пушилин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение Часова Яра."Мы видим планомерное продвижение к самой Константиновке. Освобожденное на прошлой неделе Александро-Калиново находится уже менее чем в пяти километрах от самой Константиновки, а это, в свою очередь, уже дает определенные предпосылки и для непосредственного освобождения или, скажем так, подхода, а на данном этапе так правильно говорить, к Краматорско-Славянской агломерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В этом контексте, отметил он, очень важное значение сыграло освобождение Часова Яра, который был серьезным укрепрайоном противника, где тот встроил несколько линий обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, ДНР
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
Пушилин заявил о планомерном продвижении ВС России к Константиновке