https://ria.ru/20250805/pushilin-2033398466.html

ВС России планомерно продвигаются к Константиновке

ВС России планомерно продвигаются к Константиновке - РИА Новости, 05.08.2025

ВС России планомерно продвигаются к Константиновке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:33:00+03:00

2025-08-05T09:33:00+03:00

2025-08-05T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение Часова Яра."Мы видим планомерное продвижение к самой Константиновке. Освобожденное на прошлой неделе Александро-Калиново находится уже менее чем в пяти километрах от самой Константиновки, а это, в свою очередь, уже дает определенные предпосылки и для непосредственного освобождения или, скажем так, подхода, а на данном этапе так правильно говорить, к Краматорско-Славянской агломерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В этом контексте, отметил он, очень важное значение сыграло освобождение Часова Яра, который был серьезным укрепрайоном противника, где тот встроил несколько линий обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, денис пушилин, днр