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ВС России планомерно продвигаются к Константиновке - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 05.08.2025 (обновлено: 09:47 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/pushilin-2033398466.html
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:33:00+03:00
2025-08-05T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение Часова Яра."Мы видим планомерное продвижение к самой Константиновке. Освобожденное на прошлой неделе Александро-Калиново находится уже менее чем в пяти километрах от самой Константиновки, а это, в свою очередь, уже дает определенные предпосылки и для непосредственного освобождения или, скажем так, подхода, а на данном этапе так правильно говорить, к Краматорско-Славянской агломерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В этом контексте, отметил он, очень важное значение сыграло освобождение Часова Яра, который был серьезным укрепрайоном противника, где тот встроил несколько линий обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, ДНР
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке

Пушилин заявил о планомерном продвижении ВС России к Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о предпосылках к подходу и дальнейшему освобождению Краматорско-Славянской агломерации, чему способствовало недавнее освобождение Часова Яра.
"Мы видим планомерное продвижение к самой Константиновке. Освобожденное на прошлой неделе Александро-Калиново находится уже менее чем в пяти километрах от самой Константиновки, а это, в свою очередь, уже дает определенные предпосылки и для непосредственного освобождения или, скажем так, подхода, а на данном этапе так правильно говорить, к Краматорско-Славянской агломерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
В этом контексте, отметил он, очень важное значение сыграло освобождение Часова Яра, который был серьезным укрепрайоном противника, где тот встроил несколько линий обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДенис ПушилинДНР
 
 
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