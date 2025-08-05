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Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента - РИА Новости, 05.08.2025
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21:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/prokuratura-2033572600.html
Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента
Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента - РИА Новости, 05.08.2025
Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента
Прокуратура обжаловала условный пятилетний срок, назначенный бывшему заместителю руководителя управления делами президента РФ Ивану Малюшину, обвиняемому в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:25:00+03:00
2025-08-05T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала условный пятилетний срок, назначенный бывшему заместителю руководителя управления делами президента РФ Ивану Малюшину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. "Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее в суде сообщили РИА Новости о том, что Малюшину назначено пять лет лишения свободы с испытательным сроком в течение четырех лет, в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано. Малюшину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, он снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил деньги – по данным "Коммерсанта", около 100 миллионов рублей. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что в рамках уголовного дела управление делами президента России признано потерпевшим, им заявлен гражданский иск к Малюшину о компенсации ущерба, который "в большей части возмещен". Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе 2024 года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250321/malyushin-2006357661.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента

Прокуратура обжаловала приговор экс-замглавы управделами президента Малюшину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала условный пятилетний срок, назначенный бывшему заместителю руководителя управления делами президента РФ Ивану Малюшину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщается в картотеке Тверского суда Москвы.
«
"Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали
21 марта, 05:58
Ранее в суде сообщили РИА Новости о том, что Малюшину назначено пять лет лишения свободы с испытательным сроком в течение четырех лет, в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано.
Малюшину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, он снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил деньги – по данным "Коммерсанта", около 100 миллионов рублей.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что в рамках уголовного дела управление делами президента России признано потерпевшим, им заявлен гражданский иск к Малюшину о компенсации ущерба, который "в большей части возмещен".
Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе 2024 года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен
21 марта, 06:54
 
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