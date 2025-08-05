https://ria.ru/20250805/prokuratura-2033572600.html

Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента

Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента - РИА Новости, 05.08.2025

Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента

Прокуратура обжаловала условный пятилетний срок, назначенный бывшему заместителю руководителя управления делами президента РФ Ивану Малюшину, обвиняемому в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:25:00+03:00

2025-08-05T21:25:00+03:00

2025-08-05T21:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала условный пятилетний срок, назначенный бывшему заместителю руководителя управления делами президента РФ Ивану Малюшину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. "Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее в суде сообщили РИА Новости о том, что Малюшину назначено пять лет лишения свободы с испытательным сроком в течение четырех лет, в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано. Малюшину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, он снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил деньги – по данным "Коммерсанта", около 100 миллионов рублей. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что в рамках уголовного дела управление делами президента России признано потерпевшим, им заявлен гражданский иск к Малюшину о компенсации ущерба, который "в большей части возмещен". Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе 2024 года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250321/malyushin-2006357661.html

https://ria.ru/20250321/uscherb-2006361540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва