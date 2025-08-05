https://ria.ru/20250805/poshliny-2033544288.html

FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР

FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР - РИА Новости, 05.08.2025

FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР

Пошлины на изделия из меди, введенные администрацией США, могут лишь укрепить лидирующие позиции Китая в сфере выплавки металла, а не стимулировать развитие... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:14:00+03:00

2025-08-05T18:14:00+03:00

2025-08-05T18:14:00+03:00

экономика

китай

сша

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дональд трамп

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anglo american

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пошлины на изделия из меди, введенные администрацией США, могут лишь укрепить лидирующие позиции Китая в сфере выплавки металла, а не стимулировать развитие сектора "красного золота" в самих Штатах, передает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков отрасли. "Руководители горнодобывающих компаний предупреждают, что введение Дональдом Трампом пошлин на медь грозит укрепить доминирование Китая в выплавке металла, а не стимулировать его переработку в США", - сообщает издание. "Препятствия, которые Трамп создает для рынка США, облегчат ситуацию в долгосрочной перспективе для Китая, чтобы фактически увеличить его доминирование на многих из этих рынков", - цитирует газета мнение старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, тарифная мера представляется недостаточной для того, чтобы стимулировать развитие медной промышленности в Штатах, из-за слабой инфрастуктуры в стране. Так, у США всего два действующих медеплавильных завода, у Китая - десятки, напоминает издание. Как объяснил газете гендиректор горнодобывающей Anglo American, Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), стоимость строительства медеплавильных заводов в США будет "чрезвычайно высокой по сравнению со средним значением". "Все, что мы сделали, это внедрили гораздо более инфляционную среду на глобальном уровне", - добавил Ванблад. При этом американские импортные пошлины на медные изделия могут даже остановить рост производства в Северной Америке, считает председатель австралийской горнодобывающей Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest). По мнению гендиректора, импортные американские пошлины на медные изделия также могут привести к "экспорту" рабочих мест из самой страны. Другие представители отрасли, мнение которых приводит газета, полагают, что производственные мощности в Китае будут продолжать расти, в то время как в других странах они могут сократиться. Например, в июне активность выплавки меди в Китае выросла на 1%, однако упала более чем на 2% в других странах, уточняет FT со ссылкой на данные Earth-i. "Государственные китайские игроки, крупные игроки, могут выдерживать суровые рыночные условия в течение очень длительного периода времени", - приводит газета мнение руководителя отдела поставок цветных металлов в аналитической группе CRU Эрика Хеймлиха (Erik Heimlich).

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250227/med-2001851859.html

https://ria.ru/20250322/ekspert-2006629022.html

китай

сша

северная америка

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экономика, китай, сша, северная америка, дональд трамп, anz, anglo american