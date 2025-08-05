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FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР
FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР - РИА Новости, 05.08.2025
FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР
Пошлины на изделия из меди, введенные администрацией США, могут лишь укрепить лидирующие позиции Китая в сфере выплавки металла, а не стимулировать развитие... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:14:00+03:00
2025-08-05T18:14:00+03:00
2025-08-05T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пошлины на изделия из меди, введенные администрацией США, могут лишь укрепить лидирующие позиции Китая в сфере выплавки металла, а не стимулировать развитие сектора "красного золота" в самих Штатах, передает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков отрасли. "Руководители горнодобывающих компаний предупреждают, что введение Дональдом Трампом пошлин на медь грозит укрепить доминирование Китая в выплавке металла, а не стимулировать его переработку в США", - сообщает издание. "Препятствия, которые Трамп создает для рынка США, облегчат ситуацию в долгосрочной перспективе для Китая, чтобы фактически увеличить его доминирование на многих из этих рынков", - цитирует газета мнение старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, тарифная мера представляется недостаточной для того, чтобы стимулировать развитие медной промышленности в Штатах, из-за слабой инфрастуктуры в стране. Так, у США всего два действующих медеплавильных завода, у Китая - десятки, напоминает издание. Как объяснил газете гендиректор горнодобывающей Anglo American, Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), стоимость строительства медеплавильных заводов в США будет "чрезвычайно высокой по сравнению со средним значением". "Все, что мы сделали, это внедрили гораздо более инфляционную среду на глобальном уровне", - добавил Ванблад. При этом американские импортные пошлины на медные изделия могут даже остановить рост производства в Северной Америке, считает председатель австралийской горнодобывающей Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest). По мнению гендиректора, импортные американские пошлины на медные изделия также могут привести к "экспорту" рабочих мест из самой страны. Другие представители отрасли, мнение которых приводит газета, полагают, что производственные мощности в Китае будут продолжать расти, в то время как в других странах они могут сократиться. Например, в июне активность выплавки меди в Китае выросла на 1%, однако упала более чем на 2% в других странах, уточняет FT со ссылкой на данные Earth-i. "Государственные китайские игроки, крупные игроки, могут выдерживать суровые рыночные условия в течение очень длительного периода времени", - приводит газета мнение руководителя отдела поставок цветных металлов в аналитической группе CRU Эрика Хеймлиха (Erik Heimlich).
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250227/med-2001851859.html
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экономика, китай, сша, северная америка, дональд трамп, anz, anglo american
Экономика, Китай, США, Северная Америка, Дональд Трамп, ANZ, Anglo American
FT: американские пошлины на изделия из меди могут укрепить лидерство КНР
FT: пошлины США на изделия из меди только укрепят позиции КНР в выплавке металла
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Пошлины на изделия из меди, введенные администрацией США, могут лишь укрепить лидирующие позиции Китая в сфере выплавки металла, а не стимулировать развитие сектора "красного золота" в самих Штатах, передает газета Financial Times
со ссылкой на аналитиков отрасли.
"Руководители горнодобывающих компаний предупреждают, что введение Дональдом Трампом
пошлин на медь грозит укрепить доминирование Китая
в выплавке металла, а не стимулировать его переработку в США", - сообщает издание.
"Препятствия, которые Трамп создает для рынка США
, облегчат ситуацию в долгосрочной перспективе для Китая, чтобы фактически увеличить его доминирование на многих из этих рынков", - цитирует газета мнение старшего сырьевого стратега ANZ
Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.
По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, тарифная мера представляется недостаточной для того, чтобы стимулировать развитие медной промышленности в Штатах, из-за слабой инфрастуктуры в стране. Так, у США всего два действующих медеплавильных завода, у Китая - десятки, напоминает издание.
Как объяснил газете гендиректор горнодобывающей Anglo American
, Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), стоимость строительства медеплавильных заводов в США будет "чрезвычайно высокой по сравнению со средним значением".
"Все, что мы сделали, это внедрили гораздо более инфляционную среду на глобальном уровне", - добавил Ванблад.
При этом американские импортные пошлины на медные изделия могут даже остановить рост производства в Северной Америке
, считает председатель австралийской горнодобывающей Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest). По мнению гендиректора, импортные американские пошлины на медные изделия также могут привести к "экспорту" рабочих мест из самой страны.
Другие представители отрасли, мнение которых приводит газета, полагают, что производственные мощности в Китае будут продолжать расти, в то время как в других странах они могут сократиться. Например, в июне активность выплавки меди в Китае выросла на 1%, однако упала более чем на 2% в других странах, уточняет FT со ссылкой на данные Earth-i.
"Государственные китайские игроки, крупные игроки, могут выдерживать суровые рыночные условия в течение очень длительного периода времени", - приводит газета мнение руководителя отдела поставок цветных металлов в аналитической группе CRU Эрика Хеймлиха (Erik Heimlich).