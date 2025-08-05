https://ria.ru/20250805/poshliny-2033491790.html

Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин

Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:32:00+03:00

2025-08-05T15:32:00+03:00

2025-08-05T15:47:00+03:00

в мире

сша

евросоюз

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%."Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал Трамп, отвечая в интервью телеканалу CNBC на вопрос о том, какие меры США готовы принять, если ЕС не выполнит договорённости по инвестициям.Он напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как Евросоюз, по его словам, инвестировал 600 миллиардов долларов."Они снизили свои пошлины, вложили 600 миллиардов, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом пришли несколько стран и спросили: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033490205.html

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в мире, сша, евросоюз, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт