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Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин
Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:32:00+03:00
2025-08-05T15:32:00+03:00
2025-08-05T15:47:00+03:00
в мире
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%."Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал Трамп, отвечая в интервью телеканалу CNBC на вопрос о том, какие меры США готовы принять, если ЕС не выполнит договорённости по инвестициям.Он напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как Евросоюз, по его словам, инвестировал 600 миллиардов долларов."Они снизили свои пошлины, вложили 600 миллиардов, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом пришли несколько стран и спросили: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - добавил Трамп.
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в мире, сша, евросоюз, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Евросоюз, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин
Трамп повысит ставку пошлин для ЕС до 35%, если он не выполнит обязательства