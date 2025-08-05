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В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков
В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков - РИА Новости, 05.08.2025
В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные сразу двух несовершеннолетних россиян: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:09:00+03:00
2025-08-05T03:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные сразу двух несовершеннолетних россиян: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., выяснило РИА Новости. Оба подростка учатся в российских учебных заведениях, их личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без их согласия. Это не первый случай, когда "Миротворец" публикует данные несовершеннолетних. В 2021 году в базу внесли данные юной журналистки из Луганска Фаины Савенковой. Тогда ей было всего 12 лет. Девочка выступила с видеообращением к Совбезу ООН, в котором призвала защитить детей Донбасса. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://rsport.ria.ru/20250804/kibersport-2033350945.html
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В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Луганск, Фаина Савенкова, Дунья Миятович, Мария Захарова, ООН, ОБСЕ
В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков
Киев внес в базу "Миротворца" двух российских подростков