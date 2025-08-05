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Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/plen-2033440084.html
Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР
Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР - РИА Новости, 05.08.2025
Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР
Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:24:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Шестеро украинских пограничников из третьего и седьмого погранотрядов выбрали жизнь и сдались нашим бойцам", - рассказал собеседник агентства. По его словам, "морально-психологическое состояние у них слабое". "Жалуются на нехватку еды и воды, непонятные задачи, которые ставит командование", - пояснил он.
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР

Шесть украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве в ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Шестеро украинских пограничников из третьего и седьмого погранотрядов выбрали жизнь и сдались нашим бойцам", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "морально-психологическое состояние у них слабое". "Жалуются на нехватку еды и воды, непонятные задачи, которые ставит командование", - пояснил он.
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