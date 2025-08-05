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Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР

Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР - РИА Новости, 05.08.2025

Шесть украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР

Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:24:00+03:00

2025-08-05T12:24:00+03:00

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Шестеро украинских пограничников из третьего и седьмого погранотрядов выбрали жизнь и сдались нашим бойцам", - рассказал собеседник агентства. По его словам, "морально-психологическое состояние у них слабое". "Жалуются на нехватку еды и воды, непонятные задачи, которые ставит командование", - пояснил он.

https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html

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в мире, луганская народная республика