https://ria.ru/20250805/plaschanitsa-2033292809.html

"Там лежал не человек". Сенсация в деле Туринской плащаницы

"Там лежал не человек". Сенсация в деле Туринской плащаницы - РИА Новости, 05.08.2025

"Там лежал не человек". Сенсация в деле Туринской плащаницы

Бразильский специалист раскрыл одну из тайн знаменитой святыни — Туринской плащаницы. Неординарный подход и провокационные выводы поставили коллег в тупик. Что... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:00:00+03:00

2025-08-05T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Бразильский специалист раскрыл одну из тайн знаменитой святыни — Туринской плащаницы. Неординарный подход и провокационные выводы поставили коллег в тупик. Что так озадачило ученых — в материале РИА Новости.Элементарная физикаПлащаница, пожалуй, самая парадоксальная из христианских реликвий. Упоминания о ней есть во всех четырех Евангелиях. Некоторые сведения содержатся в хрониках IV века. Но взорам паломников святыня предстала лишь в 1353 году.Споры вокруг артефакта начались в конце XIX столетия, когда наука шагнула далеко вперед, и не утихают до сих пор. Очередной ход в долгой игре сторонников и противников подлинности плащаницы сделал бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис.В его копилке — бесчисленное количество антропологических реконструкций лиц реальных исторических персонажей, от Бетховена до безымянных древнеегипетских мумий. И, кажется, теперь он буквально замахнулся на святое. С помощью специальной компьютерной программы Мораис решил проверить, как именно на плащанице появилось человеческое изображение.Элементарная физика: если обернуть трехмерный объект куском ткани, полученный отпечаток искажается и выглядит более широким. Иная картина – с "низким рельефом". Например, след от античного барельефа по размеру будет таким же, что и оригинал."Рисунок, созданный моделью с низким рельефом, более совместим с изображением Туринской плащаницы. Он демонстрирует меньше анатомических искажений и более точное соответствие наблюдаемым контурам", — отмечается в статье, опубликованной по результатам исследования.Бразильский дизайнер добавил, что любой желающий может самостоятельно проделать аналогичный компьютерный опыт. И "по-новому взглянуть на происхождение легендарного образа".Разглядели все и даже большеНа практике это лишь всколыхнуло воду в темном омуте дела о плащанице. Первый камень был брошен туда еще в 1898-м — когда фотограф Секондо Пиа сделал снимок артефакта. А проявляя пленку, увидел отчетливое изображение человека со следами многочисленных увечий.Почти сто лет спустя, в 1978-м, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джон Джексон и Эрик Джампер сделали то же, что и Сисеро Мораис, — воссоздали трехмерную компьютерную модель фигуры под полотном. И получили диаметрально противоположный результат.В частности, на получившемся изображении отчетливо проступали круглые выступы над веками. Тогда предположили, что это следы монет, которые по древнему обычаю клали на глаза покойного.Спустя несколько лет профессор Университета Дьюка (штат Северная Каролина) Алан Вангер при помощи техники наложения поляризованного света сумел даже прочитать на кружке надпись "кесарь Тиберий". Именно при этом императоре распяли Христа.Следственный экспериментПараллельно шло не менее горячее обсуждение "вопроса крови". В 2013-м профессор медицины Падуанского университета Джанни Боркачча опубликовал результаты 20-летнего научного исследования — поиска образцов ДНК на плащанице."Мы установили, что к артефакту прикасалось множество людей — от североафриканских берберов и восточных африканцев до жителей Китая, — отметил он. — Есть среди них и те, кто, возможно, проживал на территории Иудейского царства".Три года спустя соображениями поделились специалисты Института кристаллографии в Бари. С помощью электронных микроскопов они проанализировали следы крови и структуру ткани. И пришли к поразительному выводу: кровоподтеки — настоящие."Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, подтверждают, что завернутый в погребальную ткань человек претерпел страдания", — заявил руководитель проекта Эльвио Карлино.Одновременно с этим вышла статья по результатам совместной работы Ливерпульского университета и итальянского комитета расследований псевдонаучных фактов. Там тоже заинтересовались следами крови на плащанице — не их подлинностью, а реалистичностью. Для этого провели настоящий следственный эксперимент: добровольцев привязывали к распятию и имитировали раны различного характера. А затем промокали их тканью."Некоторые следы соответствуют рукам, поднятым вверх, другие — отведенным в стороны примерно на 45 градусов, — пишут авторы работы. — Для того чтобы объяснить кровоподтеки от запястья к локтю на внешней стороне предплечья, как это запечатлено на плащанице, угол между рукой и телом должен быть больше 80, но меньше 100 градусов".Получалось, что плащаница — подделка. Ведь римляне не распинали преступников руками вверх. С другой стороны, эксперты не учли, что тело перед погребением омыли. Кроме того, когда Иисуса заворачивали в полотно, он был мертв как минимум час. Это существенно повлияло на характер кровоподтеков."Средневековая подделка"Не оставили без внимания и главный вопрос — возраст ткани. Обратились к нему только в конце 1980-х. Тогда радиоуглеродный анализ показал, что ее создали в период между 1260-1390-м годами.Но дотошные люди из числа ученых обратили внимание: для эксперимента были взяты фрагменты с краев полотна. А известно, что его неоднократно реставрировали после пожаров. Вполне возможно, что латали тканью XIV столетия. Все последующие исследования опирались именно на этот образец — вот и получалось повторение версии о "средневековой подделке".Об этом, в частности, говорил итальянский физик Паоло Ди Лаццаро, который с 2018-го настаивает на комплексном изучении святыни. И, кажется, у его подхода есть преимущества.Например, его коллегам удалось обнаружить в плащанице пыльцу растений, произрастающих исключительно на Ближнем Востоке. Другая научная группа, изучив структуру самой ткани, выяснила: такая прядильная технология была распространена лишь в Палестине — в Европе ее не знали.Кроме того, тщательно проанализировали узор полотна. Оказалось, он почти на сто процентов совпадает с образцами ткани I века, найденными в древней израильской крепости Масада. Затем при помощи метода рентгеновской дефракции оценили деградацию (износ) целлюлозы, из которой состояли льняные волокна. И таким образом определили их возраст."Сравнив взятый из плащаницы образец с аналогичными древними нитями, мы пришли к выводу, что реликвию создали почти в то же время, что и полотна из Масады", — заключили авторы исследования.Говорят, в споре рождается истина. И история Туринской плащаницы как нельзя лучше подтверждает народную мудрость. Вопрос лишь в том, удастся ли ученым докопаться до правды.

https://ria.ru/20250802/voda-2032541027.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение