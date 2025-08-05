https://ria.ru/20250805/plakhotnyuk-2033403446.html

Олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявили в ПМР

Олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявили в ПМР - РИА Новости, 05.08.2025

Олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявили в ПМР

Олигарха Молдавии Владимира Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:10:00+03:00

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2025-08-05T10:10:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Олигарха Молдавии Владимира Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что власти Молдавии обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре. "Вопрос-версия: не для того ли такие просьбы могут идти, чтобы Плахотнюка физически ликвидировали на территории ЕС? Конечно, и в молдавской тюрьме он может быть легко уничтожен, но, если это случится где-то относительно далеко, формально меньшая ответственность падёт на кишинёвскую диктатуру", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что команда президента Молдавии Майи Санду закулисно просит любую страну ЕС, но лучше всего – Францию, чтобы "упрятать Плахотнюка в одну из евро-тюрем". По его словам, это происходит для того, чтобы Плахотнюк не оказался в Молдавии до парламентских выборов 28 сентября и не заговорил. "Ещё вопрос: но почему упоминается именно Франция? Вспомним вновь СМИ: основным евро-куратором Санду считается Президент Франции Эммануэль Макрон. А она считается его протеже", - отметил Сафонов. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033245907.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031421354.html

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в мире, молдавия, россия, франция, владимир плахотнюк, майя санду, эммануэль макрон, евросоюз