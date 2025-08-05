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Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех
Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2025
Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех
Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по машине сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех, сообщил глава региона Леонид Пасечник... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:42:00+03:00
2025-08-05T18:42:00+03:00
2025-08-05T19:05:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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происшествия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по машине сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.Ранее в силовых структурах республики сообщили РИА Новости, что три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ."Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате атаки вражескими беспилотниками", - написал Пасечник.По его данным, еще двое пострадали, за их жизни борются врачи. Кроме того, дрон ВСУ также атаковал Сватовский маслозавод, предварительно, пострадавших нет. В результате этой атаки повреждены три автомобиля, один из них - для подвоза воды, отмечает Пасечник.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник, россия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Леонид Пасечник, Россия
Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех
Пасечник: при атаке БПЛА на машину водоканала в ЛНР погибли четыре человека