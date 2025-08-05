https://ria.ru/20250805/pasechnik-2033550608.html

Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех

Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2025

Число жертв атаки БПЛА на работников водоканала в ЛНР выросло до четырех

Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по машине сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех, сообщил глава региона Леонид Пасечник... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:42:00+03:00

2025-08-05T18:42:00+03:00

2025-08-05T19:05:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

леонид пасечник

россия

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по машине сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.Ранее в силовых структурах республики сообщили РИА Новости, что три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ."Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате атаки вражескими беспилотниками", - написал Пасечник.По его данным, еще двое пострадали, за их жизни борются врачи. Кроме того, дрон ВСУ также атаковал Сватовский маслозавод, предварительно, пострадавших нет. В результате этой атаки повреждены три автомобиля, один из них - для подвоза воды, отмечает Пасечник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник, россия