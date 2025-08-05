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Минобороны Нидерландов рассказало о пакете американского оружия для Украины

Минобороны Нидерландов рассказало о пакете американского оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025

Минобороны Нидерландов рассказало о пакете американского оружия для Украины

Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:08:00+03:00

2025-08-05T11:08:00+03:00

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ГААГА, 5 авг - РИА Новости. Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс.В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них."Большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список", - заявил министр в эфире телеканала NPO 2.Второй компонент этой помощи, по его словам, составляет техника, которая больше всего нужна Украине на фронте."Украине нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы, которые также включены в эту помощь", - добавил глава минобороны.

https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, нидерланды