https://ria.ru/20250805/orenburg-2033552130.html

Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении

Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении - РИА Новости, 05.08.2025

Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении

Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в Чкаловске,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:54:00+03:00

2025-08-05T18:54:00+03:00

2025-08-05T18:59:00+03:00

происшествия

россия

чкаловск

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

оренбург

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в Чкаловске, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Ранее РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, что вице-спикер горсовета Оренбурга Сафиуллин, задержанный в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, заключен под стражу до 25 сентября. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, также являющегося депутатом Оренбургского городского совета, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК. По версии следствия, в 2023 году между администрацией города Чкаловск Нижегородской области и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений. В рамках контракта обвиняемый, являясь представителем подрядчика, заключил дополнительное соглашение к нему, в котором фактическая стоимость приобретенного для поставки оборудования и цена работ была завышена. По окончании исполнения контракта введенной в заблуждение администрацией города в адрес подрядчика были излишне перечислены 30 миллионов рублей. Противоправные действия фигурантов выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также иных участников преступления.

https://ria.ru/20250804/sud-2033269561.html

https://ria.ru/20250801/krasnoyarsk-2032821396.html

россия

чкаловск

нижегородская область

нижний новгород

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чкаловск, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, оренбург, оренбургская область