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Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении - РИА Новости, 05.08.2025
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18:54 05.08.2025 (обновлено: 18:59 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/orenburg-2033552130.html
Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении
Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении - РИА Новости, 05.08.2025
Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении
Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в Чкаловске,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:54:00+03:00
2025-08-05T18:59:00+03:00
происшествия
россия
чкаловск
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
оренбург
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в Чкаловске, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Ранее РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, что вице-спикер горсовета Оренбурга Сафиуллин, задержанный в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, заключен под стражу до 25 сентября. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, также являющегося депутатом Оренбургского городского совета, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК. По версии следствия, в 2023 году между администрацией города Чкаловск Нижегородской области и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений. В рамках контракта обвиняемый, являясь представителем подрядчика, заключил дополнительное соглашение к нему, в котором фактическая стоимость приобретенного для поставки оборудования и цена работ была завышена. По окончании исполнения контракта введенной в заблуждение администрацией города в адрес подрядчика были излишне перечислены 30 миллионов рублей. Противоправные действия фигурантов выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также иных участников преступления.
https://ria.ru/20250804/sud-2033269561.html
https://ria.ru/20250801/krasnoyarsk-2032821396.html
россия
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нижегородская область
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происшествия, россия, чкаловск, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Россия, Чкаловск, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород, Оренбург, Оренбургская область
Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении

Вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина обвинили в хищении 30 млн рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Оренбургского горсовета Артем Сафиуллин обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в Чкаловске, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, что вице-спикер горсовета Оренбурга Сафиуллин, задержанный в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве, заключен под стражу до 25 сентября.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, также являющегося депутатом Оренбургского городского совета, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По версии следствия, в 2023 году между администрацией города Чкаловск Нижегородской области и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений. В рамках контракта обвиняемый, являясь представителем подрядчика, заключил дополнительное соглашение к нему, в котором фактическая стоимость приобретенного для поставки оборудования и цена работ была завышена. По окончании исполнения контракта введенной в заблуждение администрацией города в адрес подрядчика были излишне перечислены 30 миллионов рублей.
Противоправные действия фигурантов выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также иных участников преступления.
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