https://ria.ru/20250805/opasnost-2033384302.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 05.08.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:00:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 01.19 мск, она длилась четыре с половиной часа. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033383808.html

пензенская область

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безопасность, пензенская область, олег мельниченко