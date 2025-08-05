https://ria.ru/20250805/obstrel-2033370521.html

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:20:00+03:00

2025-08-05T00:20:00+03:00

2025-08-05T00:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 11 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. За предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.

https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика