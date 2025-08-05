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Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:20:00+03:00
2025-08-05T00:20:00+03:00
2025-08-05T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 11 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. За предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов