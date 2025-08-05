https://ria.ru/20250805/novosti-2033519033.html
ISD назвал РИА Новости самым эффективным российским СМИ в ЕС
ISD назвал РИА Новости самым эффективным российским СМИ в ЕС - РИА Новости, 05.08.2025
ISD назвал РИА Новости самым эффективным российским СМИ в ЕС
РИА Новости в мае, вопреки попыткам стран ЕС блокировать доступ к СМИ РФ, собрало наибольшее число уникальных пользователей в Евросоюзе и за его пределами среди РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:55:00+03:00
2025-08-05T15:55:00+03:00
2025-08-05T23:37:00+03:00
в мире
россия
германия
франция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РИА Новости в мае, вопреки попыткам стран ЕС блокировать доступ к СМИ РФ, собрало наибольшее число уникальных пользователей в Евросоюзе и за его пределами среди подсанкционных российских медиа, выяснил британский аналитический центр Institute for Strategic Dialogue (ISD). Как пишут авторы опубликованного во вторник отчета, они изучили 58 доменов российских СМИ, связанных с организациями, находящимися под санкциями ЕС. Выяснилось, что эффективность попыток ЕС блокировать российские СМИ остается невысокой. В частности, у трех крупнейших интернет-провайдеров в Германии, Франции, Италии, Польше, Чехии и Словакии фактически блокировалось менее четверти попыток доступа к контенту из России. Кроме того, пользователи в Европе могли обходить ограничения из-за пользовательских настроек на своих маршрутизаторах. Исследователи выяснили, что, несмотря на санкции, некоторые сайты российских СМИ получили значительное количество посещений как от пользователей из государств-членов ЕС, так и за его пределами. Центр публикует график, по которому среди подлежащих блокировке российских медиа доменов наибольшее число уникальных посетителей в мае было зарегистрировано у РИА Новости (10,2 миллиона пользователей), на втором месте оказалось издание "Лента.ру", на третьем - телеканал RT.При описании графика, иллюстрирующего количество посещений сайтов российских СМИ, авторы исследования указывают информацию о просмотрах пользователями "в ЕС и за его пределами", но центр точно не описывает, где именно за пределами стран Евросоюза могли обрабатываться запросы. При этом в целом в ходе исследования аналитический центр оценивал данные трех крупнейших провайдеров в каждой из шести стран - в Германии, Франции, Италии, Польше, Чехии и Словакии.Клиенты европейских провайдеров могли прибегать к использованию специальных средств, в том числе VPN-сервисов, чтобы обходить ограничения и открывать заблокированные в ЕС сайты, или же посещать домены из-за недостаточных блокировок со стороны самих интернет-компаний. Из-за применения дополнительных сервисов геопозиция пользователей отображалась за пределами ЕС. Согласно отчету, запросы пользователей для посещения сайтов СМИ РФ обрабатывались как на инфраструктуре самих европейских провайдеров на территории стран ЕС, так и иногда были перенаправлены на серверы за пределы государств Евросоюза. В том числе некоторые могли передаваться на резолвер-сервер, принадлежащий одной из российских компаний, чье название не указывается.
https://ria.ru/20250801/zakharova-2032759504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, франция, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Франция, Евросоюз
ISD назвал РИА Новости самым эффективным российским СМИ в ЕС
РИА Новости лидирует по числу пользователей в ЕС среди подсанкционных СМИ
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РИА Новости в мае, вопреки попыткам стран ЕС блокировать доступ к СМИ РФ, собрало наибольшее число уникальных пользователей в Евросоюзе и за его пределами среди подсанкционных российских медиа, выяснил британский аналитический центр Institute for Strategic Dialogue (ISD).
Как пишут авторы опубликованного во вторник отчета, они изучили 58 доменов российских СМИ, связанных с организациями, находящимися под санкциями ЕС
. Выяснилось, что эффективность попыток ЕС блокировать российские СМИ остается невысокой. В частности, у трех крупнейших интернет-провайдеров в Германии
, Франции
, Италии
, Польше
, Чехии
и Словакии
фактически блокировалось менее четверти попыток доступа к контенту из России
. Кроме того, пользователи в Европе
могли обходить ограничения из-за пользовательских настроек на своих маршрутизаторах.
Исследователи выяснили, что, несмотря на санкции, некоторые сайты российских СМИ получили значительное количество посещений как от пользователей из государств-членов ЕС, так и за его пределами. Центр публикует график, по которому среди подлежащих блокировке российских медиа доменов наибольшее число уникальных посетителей в мае было зарегистрировано у РИА Новости (10,2 миллиона пользователей), на втором месте оказалось издание "Лента.ру", на третьем - телеканал RT.
При описании графика, иллюстрирующего количество посещений сайтов российских СМИ, авторы исследования указывают информацию о просмотрах пользователями "в ЕС и за его пределами", но центр точно не описывает, где именно за пределами стран Евросоюза могли обрабатываться запросы. При этом в целом в ходе исследования аналитический центр оценивал данные трех крупнейших провайдеров в каждой из шести стран - в Германии, Франции, Италии, Польше, Чехии и Словакии.
Клиенты европейских провайдеров могли прибегать к использованию специальных средств, в том числе VPN-сервисов, чтобы обходить ограничения и открывать заблокированные в ЕС сайты, или же посещать домены из-за недостаточных блокировок со стороны самих интернет-компаний. Из-за применения дополнительных сервисов геопозиция пользователей отображалась за пределами ЕС. Согласно отчету, запросы пользователей для посещения сайтов СМИ РФ обрабатывались как на инфраструктуре самих европейских провайдеров на территории стран ЕС, так и иногда были перенаправлены на серверы за пределы государств Евросоюза. В том числе некоторые могли передаваться на резолвер-сервер, принадлежащий одной из российских компаний, чье название не указывается.