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Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине - РИА Новости, 05.08.2025
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02:38 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине - РИА Новости, 05.08.2025
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине
Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено, заявил американский постпред при... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:38:00+03:00
2025-08-05T02:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Да, конечно, он существует", - сообщил он в интервью Блумберг на вопрос, имеется ли лимит того, сколько оружия США готовы предоставить Киеву. По словам Уитакера, Штаты намерены гарантировать, что никогда не окажутся в уязвимой позиции и не поставят себя в "стратегически невыгодное" положение с точки зрения собственных военных ресурсов. "Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны… Мы, люди из Пентагона, особенно генералы, которые руководят многими из этих важных программ, смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине", - добавил постпред. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине

Постпред при НАТО Уитакер заявил, что у США есть лимит поставок оружия Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Да, конечно, он существует", - сообщил он в интервью Блумберг на вопрос, имеется ли лимит того, сколько оружия США готовы предоставить Киеву.
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По словам Уитакера, Штаты намерены гарантировать, что никогда не окажутся в уязвимой позиции и не поставят себя в "стратегически невыгодное" положение с точки зрения собственных военных ресурсов.
"Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны… Мы, люди из Пентагона, особенно генералы, которые руководят многими из этих важных программ, смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине", - добавил постпред.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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