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Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе - РИА Новости, 05.08.2025
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19:40 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/nagrada-2033560510.html
Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе
Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе - РИА Новости, 05.08.2025
Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе
Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования "Цифровой помощник" стал победителем в категории Best Use of AI in Fintech по версии... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:40:00+03:00
2025-08-05T19:40:00+03:00
экономика
втб (банк)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования "Цифровой помощник" стал победителем в категории Best Use of AI in Fintech по версии национальной премии FinTech Russia Awards, сообщает пресс-служба банка. Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает клиентам анализировать рыночные новости и оценивать их влияние на стоимость активов. Алгоритм классифицирует новости как "Позитив", "Нейтрально" или "Негатив", автоматически оценивая их потенциальное воздействие на котировки. Например, сообщение о росте прибыли компании будет помечено как положительное, а информация о сбоях в производстве — как отрицательное. "Награда FinTech Russia Awards — это признание нашей системной работы по развитию цифровых решений для инвесторов. Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в инвестиционные сервисы: от формирования персональных стратегий до помощи в интерпретации новостей, чтобы быстрее сориентироваться в большом потоке информации, проанализировать рынок и принять правильное решение", — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков. Также в категории Best Use of AI in Fintech победителем признан проект "Сториз на базе ИИ в СберБизнес" от "Сбера". Премия вручается с 2022 года и отмечает лучшие технологические продукты и сервисы в финансовой отрасли.
РИА Новости
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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экономика, втб (банк)
Экономика, ВТБ (банк)
Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе

Проект "ВТБ Мои Инвестиции" выиграл в категории Best Use of AI in Fintech

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования "Цифровой помощник" стал победителем в категории Best Use of AI in Fintech по версии национальной премии FinTech Russia Awards, сообщает пресс-служба банка.
Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает клиентам анализировать рыночные новости и оценивать их влияние на стоимость активов. Алгоритм классифицирует новости как "Позитив", "Нейтрально" или "Негатив", автоматически оценивая их потенциальное воздействие на котировки. Например, сообщение о росте прибыли компании будет помечено как положительное, а информация о сбоях в производстве — как отрицательное.
"Награда FinTech Russia Awards — это признание нашей системной работы по развитию цифровых решений для инвесторов. Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в инвестиционные сервисы: от формирования персональных стратегий до помощи в интерпретации новостей, чтобы быстрее сориентироваться в большом потоке информации, проанализировать рынок и принять правильное решение", — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.
Также в категории Best Use of AI in Fintech победителем признан проект "Сториз на базе ИИ в СберБизнес" от "Сбера".
Премия вручается с 2022 года и отмечает лучшие технологические продукты и сервисы в финансовой отрасли.
 
ЭкономикаВТБ (банк)
 
 
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