Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе

Проект "ВТБ Мои Инвестиции" получил награду за применение ИИ в финтехе

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования "Цифровой помощник" стал победителем в категории Best Use of AI in Fintech по версии национальной премии FinTech Russia Awards, сообщает пресс-служба банка. Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает клиентам анализировать рыночные новости и оценивать их влияние на стоимость активов. Алгоритм классифицирует новости как "Позитив", "Нейтрально" или "Негатив", автоматически оценивая их потенциальное воздействие на котировки. Например, сообщение о росте прибыли компании будет помечено как положительное, а информация о сбоях в производстве — как отрицательное. "Награда FinTech Russia Awards — это признание нашей системной работы по развитию цифровых решений для инвесторов. Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в инвестиционные сервисы: от формирования персональных стратегий до помощи в интерпретации новостей, чтобы быстрее сориентироваться в большом потоке информации, проанализировать рынок и принять правильное решение", — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков. Также в категории Best Use of AI in Fintech победителем признан проект "Сториз на базе ИИ в СберБизнес" от "Сбера". Премия вручается с 2022 года и отмечает лучшие технологические продукты и сервисы в финансовой отрасли.

