https://ria.ru/20250805/motovezdekhod-2033386145.html
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 05.08.2025
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья
Мотовездеход, который может передвигаться по любым дорогам и выполнять разведку, отправили бойцам в зону СВО из Амурской области, сообщает правительство... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:54:00+03:00
2025-08-05T06:54:00+03:00
2025-08-05T06:54:00+03:00
надежные люди
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Мотовездеход, который может передвигаться по любым дорогам и выполнять разведку, отправили бойцам в зону СВО из Амурской области, сообщает правительство региона. "Амурским военным на СВО передали мотовездеход для выполнения боевых задач. Техника легко передвигается по любым дорогам. Подобные мотовездеходы уже успешно применяются бойцами для разведки, дозора и участия в поисково-спасательных операциях", - говорится в сообщении. Кроме того, для амурских ветеранов спецоперации создана обучающая программа "Герои своего времени", напомнил губернатор Приамурья Василий Орлов. "Ее главная задача – помочь защитникам адаптироваться к мирной жизни, а также дать им новые знания и навыки для работы в органах власти, бизнесе и НКО. Первый поток участников уже перенимает опыт у лучших управленцев Приамурья. Наставники программы помогают каждому участнику в личном и профессиональном развитии", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250802/tyumen-2033040973.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Надежные люди, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья
Орлов: мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья