https://ria.ru/20250805/most-2033382981.html

У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025

У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей

Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:22:00+03:00

2025-08-05T05:22:00+03:00

2025-08-05T05:22:00+03:00

керчь

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, республика крым, крымский мост