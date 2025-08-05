https://ria.ru/20250805/most-2033382981.html
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей
Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:22:00+03:00
2025-08-05T05:22:00+03:00
2025-08-05T05:22:00+03:00
керчь
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
керчь
республика крым
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керчь, республика крым, крымский мост
Керчь, Республика Крым, Крымский мост
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей
У Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из 712 автомобилей