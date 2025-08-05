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У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
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00:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/most-2033370676.html
У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей
Очередь из 625 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 05.08.2025
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керчь
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередь из 625 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении на 00.00 мск вторника. В понедельник, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
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керчь, республика крым, крымский мост
Керчь, Республика Крым, Крымский мост
У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей

У Крымского моста с обеих сторон скопилась очередь из 625 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередь из 625 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении на 00.00 мск вторника.
В понедельник, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров
Вчера, 18:44
 
КерчьРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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