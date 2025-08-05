https://ria.ru/20250805/most-2033370676.html

У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025

У Крымского моста скопилась очередь из 625 автомобилей

Очередь из 625 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 05.08.2025

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керчь

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередь из 625 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении на 00.00 мск вторника. В понедельник, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250804/ochered-2033334274.html

керчь

республика крым

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керчь, республика крым, крымский мост