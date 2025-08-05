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В Москве за сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве за сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков
Почти 90% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки, городские службы ликвидируют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:34:00+03:00
2025-08-05T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 90% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки, городские службы ликвидируют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По состоянию на 09.00 5 августа в отдельных районах города за прошедшие сутки выпало до 90% месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в ЗелАО, СЗАО, ТиНАО. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период залповых осадков наблюдалось увеличение уровня воды в Яузе на 1,9 метра. В настоящее время ситуация контролируется ГУП "Мосводосток". "Сильные осадки сохранятся и сегодня. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города продолжают дежурить бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте"
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москва, тинао, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Мосводосток
В Москве за сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков
Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 90% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки, городские службы ликвидируют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По состоянию на 09.00 5 августа в отдельных районах города за прошедшие сутки выпало до 90% месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в ЗелАО, СЗАО, ТиНАО. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период залповых осадков наблюдалось увеличение уровня воды в Яузе на 1,9 метра. В настоящее время ситуация контролируется ГУП "Мосводосток".
"Сильные осадки сохранятся и сегодня. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города продолжают дежурить бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте"