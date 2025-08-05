Рейтинг@Mail.ru
В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/moskva-2033423486.html
В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья
В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:22:00+03:00
2025-08-05T11:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737411347_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_32232ec8163e6e117b5cae3184ccc43f.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 850 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию масштабной программы раздельного сбора мусора, в рамках которой уже шестой год подряд растут объемы собранного вторсырья. Только за шесть месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 850 тысяч тонн сырья, что на 20% превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. "Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировками. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз мусора осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков. Он уточнил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Бирюков подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
https://ria.ru/20250730/rekonstruktsiya-2032314024.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737411347_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_b9320cc85e00f57b49f628eb7e6fb5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья

В Москве за первое полугодие собрали около 850 тысяч тонн вторсырья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Раздельный сбор мусора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 850 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию масштабной программы раздельного сбора мусора, в рамках которой уже шестой год подряд растут объемы собранного вторсырья. Только за шесть месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 850 тысяч тонн сырья, что на 20% превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.
"Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировками. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз мусора осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков.
Он уточнил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку.
Бирюков подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений
30 июля, 11:47
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала