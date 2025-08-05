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В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья

В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 05.08.2025

В Москве за полгода собрали 850 тысяч тонн вторсырья

Около 850 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 850 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию масштабной программы раздельного сбора мусора, в рамках которой уже шестой год подряд растут объемы собранного вторсырья. Только за шесть месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 850 тысяч тонн сырья, что на 20% превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. "Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировками. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз мусора осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков. Он уточнил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Бирюков подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.

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москва, петр бирюков