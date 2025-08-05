https://ria.ru/20250805/moskva-2033368064.html

Ефимов: в Кузьминках в рамках КРТ построят жилье по реновации

Ефимов: в Кузьминках в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 05.08.2025

Ефимов: в Кузьминках в рамках КРТ построят жилье по реновации

На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент семи участков, рассказал заммэра... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:12:00+03:00

2025-08-05T09:12:00+03:00

2025-08-05T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент семи участков, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Семь участков общей площадью 4,98 гектара входят в один проект КРТ. В процессе редевелопмента в течение семи лет назначенный городом оператор возведет на них 182,4 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что новое жилье получат около 4 тысяч человек.Участки, где возведут новостройки, находятся на Зеленодольской улице, Волжском бульваре, Волгоградском проспекте, улице Академика Скрябина. Рядом с этими площадками есть станции метро "Кузьминки", "Текстильщики", "Волжская".В новых жилых комплексах будут обустроены квартиры общей площадью 111,4 тысячи "квадратов", отмечается в сообщении градкомплекса.Ранее мэр столицы Сергей Собянин решил, что в Кузьминках в рамках КРТ реорганизуют участки нежилой застройки.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы