https://ria.ru/20250805/mosgorsud-2033404077.html
Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*
Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман* - РИА Новости, 05.08.2025
Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*
Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) за публикации в сети без указания... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:12:00+03:00
2025-08-05T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) за публикации в сети без указания статуса иноагента, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости. "Суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Поводом для составления протокола стала статья на ее сайте без соответствующей маркировки. За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Эйдельман* уже штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитации российской армии. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период. Второе ее уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).* признана в РФ иноагентом
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
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происшествия, россия, московский городской суд, тамара эйдельман
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Тамара Эйдельман
Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*
Мосгорсуд не стал отменять штраф 45 тысяч рублей историку Эйдельман
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) за публикации в сети без указания статуса иноагента, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости.
"Суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Поводом для составления протокола стала статья на ее сайте без соответствующей маркировки.
За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Эйдельман* уже штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитации российской армии. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период. Второе ее уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
* признана в РФ иноагентом