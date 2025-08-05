https://ria.ru/20250805/mosgorsud-2033404077.html

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман* - РИА Новости, 05.08.2025

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*

Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) за публикации в сети без указания... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:12:00+03:00

2025-08-05T10:12:00+03:00

2025-08-05T10:12:00+03:00

происшествия

россия

московский городской суд

тамара эйдельман

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) за публикации в сети без указания статуса иноагента, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости. "Суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Поводом для составления протокола стала статья на ее сайте без соответствующей маркировки. За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Эйдельман* уже штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитации российской армии. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период. Второе ее уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).* признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

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происшествия, россия, московский городской суд, тамара эйдельман