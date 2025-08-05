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Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей - РИА Новости, 05.08.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:04 05.08.2025 (обновлено: 16:15 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mordoviya-2033498225.html
Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей
Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей - РИА Новости, 05.08.2025
Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей
Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:04:00+03:00
2025-08-05T16:15:00+03:00
республика мордовия
семья
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба главы республики. "Учеба и карьера – важные этапы в жизни молодых и целеустремленных людей. Однако на пути к успеху нельзя отказываться от создания семьи и рождения детей. Сегодня в Мордовии уделяется особое внимание вопросам демографической политики: реализуются различные меры поддержки семей, в том числе и студенческих", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимально эффективно совмещать учебу и заботу о близких студентам помогают государственная поддержка, гибкий график и современная инфраструктура. "Мы продолжим уделять самое пристальное внимание созданию перспективных возможностей для реализации молодежи в работе, в быту, развивать инфраструктуру. Важно, чтобы молодежь создавала большие и крепкие семьи, реализовала свои самые амбициозные планы здесь, в Мордовии", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья". Ведущие вузы Мордовии поддерживают инициативы руководства республики и подтверждают: учеба – не препятствие для семейного счастья. Учебные заведения внедряют свои меры поддержки молодых семей. "Сегодня мы привлекаем внимание к созданным в вузе благоприятным условиям для студенческих семей. Для нас очень важно, чтобы будущие педагоги могли успешно учиться, строить карьеру и воспитывать детей", — приводятся в сообщении слова ректора Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марины Антоновой. Сейчас в Мордовском педуниверситете 439 студенческих семей, 237 детей и 18 студенток ожидают рождения малышей. Здесь созданы все условия для молодых семей – студенты могут воспользоваться дистанционными образовательными программами, работают комната матери и ребенка, образовательный центр "Пеликан", центр психологической поддержки "Доверие". Доступны юридические консультации. Выплачивается единовременная финансовая помощь до 50 тысяч рублей студентам, вступившим в брак и ожидающим рождения ребенка. В университете проводится просветительский цикл мероприятий "Академия семейного счастья", а для трудоустройства студентов действует "Центр карьеры".
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семья
Республика Мордовия, Семья
Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей

В Мордовии студенты успешно совмещают учебу и воспитание детей

© Фото : предоставлено пресс-службой главы МордовииСтуденческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке
Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой главы Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба главы республики.
"Учеба и карьера – важные этапы в жизни молодых и целеустремленных людей. Однако на пути к успеху нельзя отказываться от создания семьи и рождения детей. Сегодня в Мордовии уделяется особое внимание вопросам демографической политики: реализуются различные меры поддержки семей, в том числе и студенческих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимально эффективно совмещать учебу и заботу о близких студентам помогают государственная поддержка, гибкий график и современная инфраструктура.
"Мы продолжим уделять самое пристальное внимание созданию перспективных возможностей для реализации молодежи в работе, в быту, развивать инфраструктуру. Важно, чтобы молодежь создавала большие и крепкие семьи, реализовала свои самые амбициозные планы здесь, в Мордовии", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья".
Ведущие вузы Мордовии поддерживают инициативы руководства республики и подтверждают: учеба – не препятствие для семейного счастья. Учебные заведения внедряют свои меры поддержки молодых семей.
"Сегодня мы привлекаем внимание к созданным в вузе благоприятным условиям для студенческих семей. Для нас очень важно, чтобы будущие педагоги могли успешно учиться, строить карьеру и воспитывать детей", — приводятся в сообщении слова ректора Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марины Антоновой.
Сейчас в Мордовском педуниверситете 439 студенческих семей, 237 детей и 18 студенток ожидают рождения малышей. Здесь созданы все условия для молодых семей – студенты могут воспользоваться дистанционными образовательными программами, работают комната матери и ребенка, образовательный центр "Пеликан", центр психологической поддержки "Доверие". Доступны юридические консультации. Выплачивается единовременная финансовая помощь до 50 тысяч рублей студентам, вступившим в брак и ожидающим рождения ребенка. В университете проводится просветительский цикл мероприятий "Академия семейного счастья", а для трудоустройства студентов действует "Центр карьеры".
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