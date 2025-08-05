https://ria.ru/20250805/mordoviya-2033498225.html

Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей

Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей - РИА Новости, 05.08.2025

Студенческие семьи Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей

Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:04:00+03:00

2025-08-05T16:04:00+03:00

2025-08-05T16:15:00+03:00

республика мордовия

семья

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Студенческие семьи в Мордовии успешно совмещают учебу и воспитание детей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба главы республики. "Учеба и карьера – важные этапы в жизни молодых и целеустремленных людей. Однако на пути к успеху нельзя отказываться от создания семьи и рождения детей. Сегодня в Мордовии уделяется особое внимание вопросам демографической политики: реализуются различные меры поддержки семей, в том числе и студенческих", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимально эффективно совмещать учебу и заботу о близких студентам помогают государственная поддержка, гибкий график и современная инфраструктура. "Мы продолжим уделять самое пристальное внимание созданию перспективных возможностей для реализации молодежи в работе, в быту, развивать инфраструктуру. Важно, чтобы молодежь создавала большие и крепкие семьи, реализовала свои самые амбициозные планы здесь, в Мордовии", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья". Ведущие вузы Мордовии поддерживают инициативы руководства республики и подтверждают: учеба – не препятствие для семейного счастья. Учебные заведения внедряют свои меры поддержки молодых семей. "Сегодня мы привлекаем внимание к созданным в вузе благоприятным условиям для студенческих семей. Для нас очень важно, чтобы будущие педагоги могли успешно учиться, строить карьеру и воспитывать детей", — приводятся в сообщении слова ректора Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марины Антоновой. Сейчас в Мордовском педуниверситете 439 студенческих семей, 237 детей и 18 студенток ожидают рождения малышей. Здесь созданы все условия для молодых семей – студенты могут воспользоваться дистанционными образовательными программами, работают комната матери и ребенка, образовательный центр "Пеликан", центр психологической поддержки "Доверие". Доступны юридические консультации. Выплачивается единовременная финансовая помощь до 50 тысяч рублей студентам, вступившим в брак и ожидающим рождения ребенка. В университете проводится просветительский цикл мероприятий "Академия семейного счастья", а для трудоустройства студентов действует "Центр карьеры".

https://ria.ru/20250731/mordoviya-2032696384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

семья