https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033529398.html

Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности

Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности - РИА Новости, 05.08.2025

Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности

Власти Молдавии проигнорировали даже базовые нормы гуманности, вынося суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, и таким образом намеренно... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:07:00+03:00

2025-08-05T17:07:00+03:00

2025-08-05T18:06:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001666173_0:289:823:752_1920x0_80_0_0_3125222ffe461da04222dd348a39bd6f.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проигнорировали даже базовые нормы гуманности, вынося суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, и таким образом намеренно продемонстрировали силу, чтобы запугать несогласных, заявил замглавы автономии Виктор Петров. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Сегодня мы стали свидетелями не правосудия, а политической расправы. Судебный процесс над башканом (главой Гагаузии - ред.) проходил с небывалой скоростью, тогда как аналогичные дела годами лежат без движения. Игнорированы даже базовые нормы гуманности — наличие малолетних детей не стало препятствием для вынесения сурового приговора. Это не правосудие. Это сигнал. Власть намеренно демонстрирует силу, чтобы запугать несогласных. Прежде всего — жителей Гагаузии, которые открыто выступают против политики центральной власти", - написал Петров в своем Telegram-канале. Он отметил, что глубоко разочарован судебной системой страны. "Сегодня невозможно называть Молдавию демократическим государством. Мы живем , где правящая партия... ("Действие и солидарность" - ред.) подмяла под себя все институты, ставя себя выше закона. Мы слышали прямые угрозы и от высокопоставленных лиц. Теперь видим, как они воплощаются в реальность", - пояснил он. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/moldavija-2033504648.html

https://ria.ru/20250805/tarlev-2033504039.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии