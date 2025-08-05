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Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности - РИА Новости, 05.08.2025
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17:07 05.08.2025 (обновлено: 18:06 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033529398.html
Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности
Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности - РИА Новости, 05.08.2025
Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности
Власти Молдавии проигнорировали даже базовые нормы гуманности, вынося суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, и таким образом намеренно... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:07:00+03:00
2025-08-05T18:06:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
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sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проигнорировали даже базовые нормы гуманности, вынося суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, и таким образом намеренно продемонстрировали силу, чтобы запугать несогласных, заявил замглавы автономии Виктор Петров. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Сегодня мы стали свидетелями не правосудия, а политической расправы. Судебный процесс над башканом (главой Гагаузии - ред.) проходил с небывалой скоростью, тогда как аналогичные дела годами лежат без движения. Игнорированы даже базовые нормы гуманности — наличие малолетних детей не стало препятствием для вынесения сурового приговора. Это не правосудие. Это сигнал. Власть намеренно демонстрирует силу, чтобы запугать несогласных. Прежде всего — жителей Гагаузии, которые открыто выступают против политики центральной власти", - написал Петров в своем Telegram-канале. Он отметил, что глубоко разочарован судебной системой страны. "Сегодня невозможно называть Молдавию демократическим государством. Мы живем , где правящая партия... ("Действие и солидарность" - ред.) подмяла под себя все институты, ставя себя выше закона. Мы слышали прямые угрозы и от высокопоставленных лиц. Теперь видим, как они воплощаются в реальность", - пояснил он. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033504648.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Замглавы Гагаузии обвинил власти Молдавии в игнорировании норм гуманности

Замглавы Гагаузии Петров: правительство Молдавии попыталось запугать несогласных

© Фото : Виктор Петров/TelegramЗаместитель главы Гагаузии Виктор Петров
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии проигнорировали даже базовые нормы гуманности, вынося суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, и таким образом намеренно продемонстрировали силу, чтобы запугать несогласных, заявил замглавы автономии Виктор Петров.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Молдавский депутат заявил, что суд был не над Гуцул, а над народом
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"Сегодня мы стали свидетелями не правосудия, а политической расправы. Судебный процесс над башканом (главой Гагаузии - ред.) проходил с небывалой скоростью, тогда как аналогичные дела годами лежат без движения. Игнорированы даже базовые нормы гуманности — наличие малолетних детей не стало препятствием для вынесения сурового приговора. Это не правосудие. Это сигнал. Власть намеренно демонстрирует силу, чтобы запугать несогласных. Прежде всего — жителей Гагаузии, которые открыто выступают против политики центральной власти", - написал Петров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что глубоко разочарован судебной системой страны. "Сегодня невозможно называть Молдавию демократическим государством. Мы живем , где правящая партия... ("Действие и солидарность" - ред.) подмяла под себя все институты, ставя себя выше закона. Мы слышали прямые угрозы и от высокопоставленных лиц. Теперь видим, как они воплощаются в реальность", - пояснил он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время оглашения приговора по ее делу в районном суде Кишинева. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Экс-премьер Гагаузии назвал приговор Гуцул местью властей
Вчера, 16:28
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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