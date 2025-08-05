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Молдавский блок "Победа" призвал сторонников мобилизоваться и сплотиться - РИА Новости, 05.08.2025
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14:37 05.08.2025 (обновлено: 14:54 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033476269.html
Молдавский блок "Победа" призвал сторонников мобилизоваться и сплотиться
Молдавский блок "Победа" призвал сторонников мобилизоваться и сплотиться - РИА Новости, 05.08.2025
Молдавский блок "Победа" призвал сторонников мобилизоваться и сплотиться
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер призвала сторонников блока мобилизоваться и сплотиться после приговора главе... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:37:00+03:00
2025-08-05T14:54:00+03:00
молдавия
марина таубер
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
кишинев
гагаузия
майя санду
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер призвала сторонников блока мобилизоваться и сплотиться после приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.&quot;Мы призываем всех наших сторонников еще больше мобилизоваться и сплотиться&quot;, - сказала Таубер в эфире телеканала &quot;Россия-24&quot;.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
молдавия
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
2025-08-05T14:37
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
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молдавия, марина таубер, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, гагаузия, майя санду
Молдавия, Марина Таубер, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду
Молдавский блок "Победа" призвал сторонников мобилизоваться и сплотиться

Молдавский блок "Победа" призвал сторонников сплотиться после приговора Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМитинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер призвала сторонников блока мобилизоваться и сплотиться после приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
«

"Мы призываем всех наших сторонников еще больше мобилизоваться и сплотиться", - сказала Таубер в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Вчера, 12:20
 
МолдавияМарина ТауберВ миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневГагаузияМайя Санду
 
 
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