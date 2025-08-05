https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033474946.html

Молдавский оппозиционный блок подаст документы на регистрацию в ЦИК

Молдавский оппозиционный блок подаст документы на регистрацию в ЦИК - РИА Новости, 05.08.2025

Молдавский оппозиционный блок подаст документы на регистрацию в ЦИК

Представители блока четырех партий оппозиции Молдавии подадут документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на выборы парламента, заявил лидер Партии... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Представители блока четырех партий оппозиции Молдавии подадут документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на выборы парламента, заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон. ЦИК Молдавии в воскресенье зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Сегодня, 5 августа, представители четырёх партий, входящих в состав блока, подадут соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что название объединённого политического блока - Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250521/moldaviya-2018284491.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033460599.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, василий тарлев, ирина влах, европейский суд, sputnik молдова, московский комсомолец