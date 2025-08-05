Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду
Коммунисты Молдавии назвали приговор Гуцул судилищем и местью со стороны Санду
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в виде семи лет лишения свободы "судилищем", обвинив президента республики Майю Санду в личной мести и использовании юстиции как политического инструмента, соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
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"Образцово-показательное наказание за непокорность, с расчетом на предстоящие парламентские выборы. Именно таким образом политические игроки из PAS (ПДС, правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) грубо намекают на то, что завтра судьбу Евгении Гуцул может повторить каждый из нас, если мы "позволим себе" бескомпромиссно бороться с диктаторским режимом Майи Санду. Мы видим в этом неадекватном и искусственном вердикте суда мотивы не только политические, но и личную месть. Убеждены, что приговор, по которому глава Гагаузии, мать двоих несовершеннолетних детей приговорена к семи годам колонии строгого режима, инспирированы лично Санду", - говорится в заявлении ПКРМ.
Коммунисты подчеркивают, что Санду "с самого избрания Гуцул главой Гагаузии начала травлю против нее, запретила включить ее в состав правительства, как того требует закон, препятствовала работе исполкома автономии".
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"Руками правоохранителей группировка ПДС и лично Санду вымещают свои обиды, капризы, комплексы. И свою неспособность управлять и решать вопросы государственной важности", - заявляют коммунисты.
ПКРМ призвала международные структуры и правозащитные организации обратить внимание на "неправедный вердикт" и оказать давление на "антинародный режим в Кишиневе". ПКРМ выразила поддержку Гуцул и назвала нынешние власти республики "национал-фашистским режимом".
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. Партия "Шор" была признана неконституционной в июне 2023 года.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.