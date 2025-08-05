https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html

Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду

Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду - РИА Новости, 05.08.2025

Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду

Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в виде семи лет лишения свободы "судилищем", обвинив президента республики Майю РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:06:00+03:00

2025-08-05T21:06:00+03:00

2025-08-05T21:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в виде семи лет лишения свободы "судилищем", обвинив президента республики Майю Санду в личной мести и использовании юстиции как политического инструмента, соответствующее заявление опубликовано на сайте партии. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Образцово-показательное наказание за непокорность, с расчетом на предстоящие парламентские выборы. Именно таким образом политические игроки из PAS (ПДС, правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) грубо намекают на то, что завтра судьбу Евгении Гуцул может повторить каждый из нас, если мы "позволим себе" бескомпромиссно бороться с диктаторским режимом Майи Санду. Мы видим в этом неадекватном и искусственном вердикте суда мотивы не только политические, но и личную месть. Убеждены, что приговор, по которому глава Гагаузии, мать двоих несовершеннолетних детей приговорена к семи годам колонии строгого режима, инспирированы лично Санду", - говорится в заявлении ПКРМ. Коммунисты подчеркивают, что Санду "с самого избрания Гуцул главой Гагаузии начала травлю против нее, запретила включить ее в состав правительства, как того требует закон, препятствовала работе исполкома автономии". "Руками правоохранителей группировка ПДС и лично Санду вымещают свои обиды, капризы, комплексы. И свою неспособность управлять и решать вопросы государственной важности", - заявляют коммунисты. ПКРМ призвала международные структуры и правозащитные организации обратить внимание на "неправедный вердикт" и оказать давление на "антинародный режим в Кишиневе". ПКРМ выразила поддержку Гуцул и назвала нынешние власти республики "национал-фашистским режимом". Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. Партия "Шор" была признана неконституционной в июне 2023 года. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033527800.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T21:06 true PT0M05S

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T21:06 true PT0M12S

Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда Глава Гагаузии прибыла к зданию суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по ее делу. Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения. 2025-08-05T21:06 true PT0M10S

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Наталья Макарова

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