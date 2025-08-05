Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом
Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом против всей Молдавии
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкДепутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер
© Sputnik / Родион Прока
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "варварским беспределом" против Гагаузии и всей Молдавии.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. Активистку блока "Победа" Светлану Попан приговорили по этому же делу на шесть лет тюрьмы.
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"Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдовы, вы ответите. Перед Богом, в первую очередь. Каждую секунду живите в ожидании приговора и последствий. Мы сделаем все возможное, что бы вы навсегда запомнили этот день", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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