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Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом - РИА Новости, 05.08.2025
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14:15 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033469416.html
Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом
Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом - РИА Новости, 05.08.2025
Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "варварским беспределом" РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:15:00+03:00
2025-08-05T14:15:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
марина таубер
sputnik молдова
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "варварским беспределом" против Гагаузии и всей Молдавии. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. Активистку блока "Победа" Светлану Попан приговорили по этому же делу на шесть лет тюрьмы. &quot;Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдовы, вы ответите. Перед Богом, в первую очередь. Каждую секунду живите в ожидании приговора и последствий. Мы сделаем все возможное, что бы вы навсегда запомнили этот день&quot;, - написала в своем Telegram-канале Таубер.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
молдавия
гагаузия
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протест против незаконного приговора главы Гагаузии
Обстановка через дорогу от суда. Люди протестуют против незаконного приговора башкану Гагаузии.
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, марина таубер, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом

Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом против всей Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкДепутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "варварским беспределом" против Гагаузии и всей Молдавии.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. Активистку блока "Победа" Светлану Попан приговорили по этому же делу на шесть лет тюрьмы.
«

"Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдовы, вы ответите. Перед Богом, в первую очередь. Каждую секунду живите в ожидании приговора и последствий. Мы сделаем все возможное, что бы вы навсегда запомнили этот день", - написала в своем Telegram-канале Таубер.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Вчера, 12:20
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМарина ТауберSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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