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Все в России ждут отечественных самолетов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.08.2025
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10:35 05.08.2025 (обновлено: 10:58 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mishustin-2033408254.html
Все в России ждут отечественных самолетов, заявил Мишустин
Все в России ждут отечественных самолетов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.08.2025
Все в России ждут отечественных самолетов, заявил Мишустин
Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности, заявил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:35:00+03:00
2025-08-05T10:58:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
сергей чемезов
мс-21
ростех
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин во вторник принял с докладом гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. На встрече обсуждался вопрос производства полностью импортозамещенных российских пассажирских самолетов, в частности, лайнера МС-21, "Суперджет" и ИЛ-114."Конечно, все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысле, без сомнения, все должно быть безопасно", - сказал Мишустин на встрече.
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россия, экономика, михаил мишустин, сергей чемезов, мс-21, ростех
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, МС-21, Ростех
Все в России ждут отечественных самолетов, заявил Мишустин

Мишустин: производство импортозамещенных самолетов должно быть надежным

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял с докладом гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. На встрече обсуждался вопрос производства полностью импортозамещенных российских пассажирских самолетов, в частности, лайнера МС-21, "Суперджет" и ИЛ-114.
"Конечно, все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысле, без сомнения, все должно быть безопасно", - сказал Мишустин на встрече.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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РоссияЭкономикаМихаил МишустинСергей ЧемезовМС-21Ростех
 
 
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