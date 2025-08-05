https://ria.ru/20250805/mironov-2033578790.html
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе - РИА Новости, 05.08.2025
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе
Заявления МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - сигнал США и Европе о готовности России защищать свои национальные... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:31:00+03:00
2025-08-05T22:31:00+03:00
2025-08-05T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявления МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - сигнал США и Европе о готовности России защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Решение Москвы об отмене одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности - это сигнал США и "воинствующей Европе" о готовности РФ защищать свои национальные интересы как в рамках СВО, так и вне их", - сказал Миронов. Он считает, что решение об отмене моратория на одностороннее развертывание систем РСМД было давно назревшим. И, по словам политика, нужно "отметить выдержу" верховного главнокомандующего ВС РФ, президента РФ Владимира Путина, который раз за разом дает шанс российским "партнерам" договориться по-хорошему, но они этот шанс упускают и совершают ошибки, которых смогли избежать их предшественники в годы холодной войны. "Тогда, напомню, западные лидеры быстро поняли: с нашей страной лучше договариваться, чтобы избежать глобального конфликта, от которого пострадают все. Память об ужасах Второй мировой войны еще была жива. Теперь ее как отшибло, и некоторые правители снова тешат себя наполеоновскими и гитлеровскими иллюзиями относительно России", - добавил Миронов. Лидер партии напомнил, что Россия с 2008 года неоднократно показывала, что готова защищать свои национальные интересы и своих граждан всеми доступными средствами, и теперь, после отмены моратория, этих средств будет больше, как и угроз для желающих "сдерживать" Россию. "Это ошибочный выбор. Обеспечить свою безопасность на Западе смогут лишь тогда, когда поймут русскую народную мудрость: плетью обуха не перешибешь! Обух - это самая опытная и подготовленная армия в мире и мощнейший ВПК. А главное - непобедимый многонациональный народ России", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250805/rsmd-2033484795.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе
Миронов назвал заявления МИД РФ о снятии моратория по РСМД сигналом США и Европе
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявления МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - сигнал США и Европе о готовности России защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия
констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
«
"Решение Москвы
об отмене одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности - это сигнал США
и "воинствующей Европе" о готовности РФ защищать свои национальные интересы как в рамках СВО, так и вне их", - сказал Миронов
.
Он считает, что решение об отмене моратория на одностороннее развертывание систем РСМД было давно назревшим. И, по словам политика, нужно "отметить выдержу" верховного главнокомандующего ВС РФ, президента РФ Владимира Путина
, который раз за разом дает шанс российским "партнерам" договориться по-хорошему, но они этот шанс упускают и совершают ошибки, которых смогли избежать их предшественники в годы холодной войны.
"Тогда, напомню, западные лидеры быстро поняли: с нашей страной лучше договариваться, чтобы избежать глобального конфликта, от которого пострадают все. Память об ужасах Второй мировой войны еще была жива. Теперь ее как отшибло, и некоторые правители снова тешат себя наполеоновскими и гитлеровскими иллюзиями относительно России", - добавил Миронов.
Лидер партии напомнил, что Россия с 2008 года неоднократно показывала, что готова защищать свои национальные интересы и своих граждан всеми доступными средствами, и теперь, после отмены моратория, этих средств будет больше, как и угроз для желающих "сдерживать" Россию.
"Это ошибочный выбор. Обеспечить свою безопасность на Западе смогут лишь тогда, когда поймут русскую народную мудрость: плетью обуха не перешибешь! Обух - это самая опытная и подготовленная армия в мире и мощнейший ВПК. А главное - непобедимый многонациональный народ России", - заключил Миронов.