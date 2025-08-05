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Биография Артема Микояна

Биография Артема Микояна - РИА Новости, 05.08.2025

Биография Артема Микояна

Сто двадцать лет назад родился советский авиаконструктор, один из пионеров реактивной авиации в СССР Артем Микоян (1905-1970). РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:32:00+03:00

2025-08-05T18:32:00+03:00

2025-08-05T18:32:00+03:00

справки

биографии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сто двадцать лет назад родился советский авиаконструктор, один из пионеров реактивной авиации в СССР Артем Микоян (1905-1970). Ниже приводится биографическая справка. Советский авиаконструктор, один из пионеров реактивной авиации в СССР Артем Иванович Микоян родился 5 августа (23 июля) 1905 года в селе Санаин Борчалинского уезда Тифлисской губернии Российской империи (ныне в черте города Алаверди, Республика Армения). Имя и отчество при рождении – Анушаван Ованесович. Окончив два класса сельской школы, Микоян в 1918 году был отправлен к родственникам в Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия), где смог продолжить обучение. В 1923 году при содействии старшего брата Анастаса, который к тому времени уже стал видным партийным деятелем, Артем Микоян переехал в Ростов-на-Дону, где в 1923 году окончил школу фабрично-заводского ученичества.В 1923-1925 годах работал учеником токаря на заводе сельскохозяйственных машин "Красный Аксай" и в Главных железнодорожных мастерских в Ростове-на-Дону. В 1925 году переехал в Москву, работал токарем на электрозаводе "Динамо" в Москве. С сентября 1927 года по декабрь 1928 года был секретарем партийного комитета Октябрьского трамвайного парка Москвы.С декабря 1928 года – на службе в армии, служил в городе Ливны Орловской области. В 1929 году окончил полковую школу. С августа 1929 года по октябрь 1903 года – ответственный секретарь комитета комсомола Иваново-Вознесенской пехотной школы, которая располагалась в Орле и в июле 1930 года была преобразована в бронетанковую школу. В октябре 1930 года Микоян был демобилизован из армии.С ноября 1930 года по март 1931 года – секретарь партийной организации завода холодильного оборудования "Компрессор" в Москве, в марте-мае 1931 года – инструктор Сталинского райкома партии города Москвы. В числе лучших партийных работников был направлен на учебу в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского (ныне "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"), в мае 1931 года Микоян стал слушателем инженерного факультета. В 1935 году на практике в конструкторском бюро в Харькове вместе с другими студентами Микоян разрабатывал легкий самолет "Октябренок".В октябре 1937 года Артем Микоян окончил Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского.С февраля 1938 года по март 1939 года Микоян работал помощником военпреда на авиазаводе №1 в Москве. С марта 1939 года – начальник бригады, затем был начальником КБ-1 по маневренным истребителям ОКБ Николая Поликарпова на авиазаводе №1. Участвовал в доводке и внедрении в серийное производство истребителя И-153.В декабре 1939 года на авиазаводе №1 был создан Особый конструкторский отдел, начальником которого стал Артем Микоян, а его заместителем – Михаил Гуревич. С декабря 1940 года – главный конструктор авиазавода №1. В марте 1942 года было образовано Опытно-конструкторское бюро, которым Микоян руководил до своей смерти (в декабре 1956 года был утвержден генеральным конструктором).Первым детищем конструкторского бюро Микояна стал истребитель с заводским обозначением "И-200", по завершении государственных испытаний и началу выпуска в 1940 году принятый на вооружение как МиГ-1 (аббревиатура составлена из первых букв фамилий Микояна и Гуревича). Была собрана сотня таких машин, а улучшенный вариант МиГ-3 выпущен серией в 3272 экземпляра. По максимальной скорости (640 км/ч) он не имел равных в мире среди серийных истребителей того времени. Активно применялся на протяжении первого, самого тяжелого, периода Великой Отечественной войны, наиболее эффективно – в системе ПВО Москвы и Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).В 1941-1945 годах под руководством Микояна и Гуревича был создан ряд истребителей с высокими летно-техническими характеристиками: МиГ-11 (И-220, первый полет в 1943 году, максимальная скорость 624 км/ч), И-225 (1944 год, 707 км/ч); МиГ-13 (И-250, 1945 год, 825 км/ч; впервые с комбинированной (реактивной и поршневой) силовой установкой; выпускался малой серией) и др.В послевоенные годы разрабатывал фронтовые реактивные самолеты-истребители и истребители-перехватчики, многие из которых изготовлялись большими сериями и длительное время находились на вооружении ВВС СССР и других стран.Среди них: первый отечественный истребитель с турбореактивными двигателями МиГ-9 (1946) и первый серийный истребитель со стреловидным крылом МиГ-15 (1947), ставший самым массовым реактивным самолетом в мире. Всего было выпущено более 17 тысяч машин, которые стояли на вооружении 40 стран.Следующим истребителем КБ стал МиГ-17 (1949), который производился серийно с 1951 года и мог достигать скорости звука. Первым сверхзвуковым серийным самолетом стал МиГ-19 (1954). Одной из самых знаменитых моделей Микояна и Гуревича был сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-21 (1957), который выпускался около 30 лет подряд в Советском Союзе. Самолет выпускался также по лицензии в Чехословакии, Индии и Китае, где его производство прекратилось только в 2017 году. Скорость полета МиГ-21 в два раза превышала скорость звука.Последние самолеты, созданные под руководством Микояна: первый в мире истребитель с изменяемой в полете стреловидностью крыла МиГ-23 (1967); первый в мире высотный скоростной истребитель-перехватчик МиГ-25 (1964).Помимо разработки самолетов, в ОКБ Микояна были спроектированы крылатые ракеты КС-1, К-10, Х-20, Х-22 и их модификации, вошедшие в состав вооружения самолетов-ракетоносцев Ту-4, Ту-16, Ту-95К и Ту-22, а также ракета КС-7 класса "земля-земля".На самолетах, созданных под руководством Артема Микояна, был установлен ряд мировых авиационных рекордов, в числе которых абсолютные мировые рекорды высоты и скорости полета.На протяжении многих лет Микоян был председателем государственной экзаменационной комиссии на факультете самолето- и вертолетостроения Московского авиационного института.С октября 1953 года – член-корреспондент, с ноября 1968 года – академик Академии наук СССР.В 1950-1970 годы Артем Микоян был депутатом Верховного Совета СССР.Артем Микоян скончался 9 декабря 1970 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.Успешная работа и достижения конструктора были по достоинству оценены государством. Артем Микоян был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1956, 1957), награжден шестью орденами Ленина (1940, 1953, 1954, 1955, 1956, 1965), орденами Октябрьской Революции (1971, посмертно), Красного Знамени (1950), Отечественной войны I степени (1945), двумя орденами Красной Звезды (1941, 1945), медалями.Артем Микоян был отмечен Ленинской премией (1962), пятью Сталинскими премиями первой степени (1941, 1947, 1948, 1952, 1953) и одной Сталинской премией второй степени (1949).Генерал-полковник инженерно-технической службы (1967).Бронзовый бюст Артема Микояна установлен в городе Алаверди, где расположен музей братьев Микоян. В Москве на доме, в котором он жил, и в Орле на здании бывшей бронетанковой школы установлены мемориальные доски. Его именем названы улицы в Москве и в Улан-Удэ (Бурятия), а также школа №166 в Ереване и основанное им Опытно-конструкторское бюро (ныне в составе Объединенной авиастроительной корпорации).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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