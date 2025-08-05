https://ria.ru/20250805/matvienko-2033477275.html

Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии

Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии - РИА Новости, 05.08.2025

Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул - чудовищный по своей циничности акт политической репрессии в отношении законно избранного политика, заявила... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:42:00+03:00

2025-08-05T14:42:00+03:00

2025-08-05T15:18:00+03:00

валентина матвиенко

евгения гуцул

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в мире

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гагаузия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул - чудовищный по своей циничности акт политической репрессии в отношении законно избранного политика, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."То, что сотворил сегодня кишинёвский режим Санду руками судебных органов, - не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это ещё и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.Председатель СФ добавила, что молдавские власти спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и "на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей"."И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, в мире, совет федерации рф, гагаузия, кишинев