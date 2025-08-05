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Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии - РИА Новости, 05.08.2025
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14:42 05.08.2025 (обновлено: 15:18 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/matvienko-2033477275.html
Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии
Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии - РИА Новости, 05.08.2025
Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии
Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул - чудовищный по своей циничности акт политической репрессии в отношении законно избранного политика, заявила... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:42:00+03:00
2025-08-05T15:18:00+03:00
валентина матвиенко
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
молдавия
в мире
совет федерации рф
гагаузия
кишинев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул - чудовищный по своей циничности акт политической репрессии в отношении законно избранного политика, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.&quot;То, что сотворил сегодня кишинёвский режим Санду руками судебных органов, - не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это ещё и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад&quot;, - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.Председатель СФ добавила, что молдавские власти спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и "на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей"."И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
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валентина матвиенко, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, в мире, совет федерации рф, гагаузия, кишинев
Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, В мире, Совет Федерации РФ, Гагаузия, Кишинев
Матвиенко назвала приговор Гуцул чудовищным актом политической репрессии

Матвиенко назвала приговор Гуцул репрессией против законно избранного политика

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул - чудовищный по своей циничности акт политической репрессии в отношении законно избранного политика, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«

"То, что сотворил сегодня кишинёвский режим Санду руками судебных органов, - не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это ещё и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.

Председатель СФ добавила, что молдавские власти спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и "на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей".
"И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений", - констатировала политик.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Вчера, 12:20
 
Валентина МатвиенкоЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияВ миреСовет Федерации РФГагаузияКишинев
 
 
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