https://ria.ru/20250805/luzhniki-2033469261.html
В Москве появился первый открытый летний каток
В Москве появился первый открытый летний каток - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве появился первый открытый летний каток
Бесплатная фиджитал-площадка со всесезонным ледовым покрытием начала работу 1 августа на территории спорткомплекса "Лужники". Открытие состоялось в рамках... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:15:00+03:00
2025-08-05T14:15:00+03:00
2025-08-05T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная фиджитал-площадка со всесезонным ледовым покрытием начала работу 1 августа на территории спорткомплекса "Лужники". Открытие состоялось в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего", сообщается в релизе организаторов. Площадка сочетает в себе возможности спортивной арены для ледовых игр и свободного катания с цифровыми технологиями. Теперь у москвичей есть возможность заниматься зимними видами спорта в любое время года: благодаря инновационному всесезонному покрытию лед остается комфортным и устойчивым даже в условиях летней жары. Это первая в столице открытая площадка с искусственным льдом, работающая летом. До 14 сентября гостей ждут ежедневные (кроме понедельника) бесплатные сеансы катания, а также прокат коньков и экипировки. Чтобы попасть на каток потребуется только предварительная регистрация. На площадке будут проводиться матчи по фиджитал-хоккею (вид спорта, объединяющий киберспорт и реальный хоккей: спортсмены сначала соревнуются в компьютерной игре, а затем переходят на ледовую площадку, чтобы сыграть в реальном матче). В торжественном открытии 3 августа приняли участие звездные спортсмены, в частности трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Илья Ковальчук. Хоккеисты опробовали площадку и провели показательную серию заездов.
https://rsport.ria.ru/20250701/luzhniki-2026597571.html
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москва
В Москве появился первый открытый летний каток
В "Лужниках" открылась бесплатная фиджитал-площадка со всесезонным льдом
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная фиджитал-площадка со всесезонным ледовым покрытием начала работу 1 августа на территории спорткомплекса "Лужники". Открытие состоялось в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего", сообщается в релизе организаторов.
Площадка сочетает в себе возможности спортивной арены для ледовых игр и свободного катания с цифровыми технологиями. Теперь у москвичей есть возможность заниматься зимними видами спорта в любое время года: благодаря инновационному всесезонному покрытию лед остается комфортным и устойчивым даже в условиях летней жары. Это первая в столице открытая площадка с искусственным льдом, работающая летом.
До 14 сентября гостей ждут ежедневные (кроме понедельника) бесплатные сеансы катания, а также прокат коньков и экипировки. Чтобы попасть на каток потребуется только предварительная регистрация.
На площадке будут проводиться матчи по фиджитал-хоккею (вид спорта, объединяющий киберспорт и реальный хоккей: спортсмены сначала соревнуются в компьютерной игре, а затем переходят на ледовую площадку, чтобы сыграть в реальном матче).
В торжественном открытии 3 августа приняли участие звездные спортсмены, в частности трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Илья Ковальчук. Хоккеисты опробовали площадку и провели показательную серию заездов.