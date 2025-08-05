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Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:03:00+03:00
2025-08-05T07:03:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских", - сказал он в интервью сайту KP.RU. Ранее в интервью РИА Новости Бастрыкин сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
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курская область, россия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: в Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими