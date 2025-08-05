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Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 05.08.2025

Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область

Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:03:00+03:00

2025-08-05T07:03:00+03:00

2025-08-05T07:12:00+03:00

курская область

россия

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских", - сказал он в интервью сайту KP.RU. Ранее в интервью РИА Новости Бастрыкин сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.

https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031339576.html

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курская область, россия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)