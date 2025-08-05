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Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа
Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа - РИА Новости, 05.08.2025
Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа
Ремонт пяти котельных в Дмитровском муниципальном округе планируется завершить до 30 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:54:00+03:00
2025-08-05T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ремонт пяти котельных в Дмитровском муниципальном округе планируется завершить до 30 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего в этом году отремонтируем пять котельных в округе: в Дмитрове (улица Водников) и Яхроме (на улица Ленина), поселках Деденево (улица Набережная), Ермолино (улица Центральная) и Новосиньково. Все работы завершим до 30 августа", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также рассказал, что в этом году в Дмитровском округе планируется обновить 10,3 километров теплосетей и построить блочно-модульные котельные в поселках Икша и Автополигон, а также центральный тепловой пункт в селе Внуково. "Положительные изменения почувствуют около 114 тысяч жителей. По всему Подмосковью в этом году обновим почти 350 километров сетей и 169 котельных", - добавил Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), дмитров
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Дмитров
Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа
Ремонт пяти котельных в Дмитровском округе Подмосковья пройдет до 30 августа
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ремонт пяти котельных в Дмитровском муниципальном округе планируется завершить до 30 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Всего в этом году отремонтируем пять котельных в округе: в Дмитрове (улица Водников) и Яхроме (на улица Ленина), поселках Деденево (улица Набережная), Ермолино (улица Центральная) и Новосиньково. Все работы завершим до 30 августа", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что в этом году в Дмитровском округе планируется обновить 10,3 километров теплосетей и построить блочно-модульные котельные в поселках Икша и Автополигон, а также центральный тепловой пункт в селе Внуково.
"Положительные изменения почувствуют около 114 тысяч жителей. По всему Подмосковью в этом году обновим почти 350 километров сетей и 169 котельных", - добавил Воробьев.