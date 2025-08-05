https://ria.ru/20250805/kotelnaya-2033431649.html

Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа

Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа - РИА Новости, 05.08.2025

Пять котельных в Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют до 30 августа

Ремонт пяти котельных в Дмитровском муниципальном округе планируется завершить до 30 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:54:00+03:00

2025-08-05T11:54:00+03:00

2025-08-05T16:15:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

дмитров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033499129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fccbebae6567c17826883019f485304f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ремонт пяти котельных в Дмитровском муниципальном округе планируется завершить до 30 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего в этом году отремонтируем пять котельных в округе: в Дмитрове (улица Водников) и Яхроме (на улица Ленина), поселках Деденево (улица Набережная), Ермолино (улица Центральная) и Новосиньково. Все работы завершим до 30 августа", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также рассказал, что в этом году в Дмитровском округе планируется обновить 10,3 километров теплосетей и построить блочно-модульные котельные в поселках Икша и Автополигон, а также центральный тепловой пункт в селе Внуково. "Положительные изменения почувствуют около 114 тысяч жителей. По всему Подмосковью в этом году обновим почти 350 километров сетей и 169 котельных", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250804/puti-2033264447.html

московская область (подмосковье)

дмитров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), дмитров