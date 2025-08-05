https://ria.ru/20250805/koshka-2033569376.html

Знаменитая кошка-уголовница окотилась

Знаменитая кошка-уголовница окотилась - РИА Новости, 05.08.2025

Знаменитая кошка-уголовница окотилась

В Таиланде кошка-"уголовница" Нуб Танг, которая прославилась после нападения на приютивших ее полицейских, окотилась, передает What's the Jam. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:55:00+03:00

2025-08-05T20:55:00+03:00

2025-08-05T21:09:00+03:00

таиланд

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Таиланде кошка-"уголовница" Нуб Танг, которая прославилась после нападения на приютивших ее полицейских, окотилась, передает What's the Jam."Хозяйка написала, что у кошки теперь есть выводок котят", — сообщается в материале.В мае в полицейский участок в Бангкоке принесли потерявшуюся кошку. Она поцарапала и укусила полицейских, пытавшихся взять ее на руки. Сотрудники полиции в шутку составили на животное протокол, сделали стилизованное фото так, как обычно фотографируют преступников, и выложили его в соцсети, где эта публикация стала вирусной.На следующий день объявилась хозяйка кошки, которая забрала ее обратно домой, но лишь после того, как преступница собственными лапами "подписала" признание со словами "Я просто была голодна и не хотела никого кусать".

https://ria.ru/20250803/kot-2033117470.html

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таиланд, бангкок, в мире, домашние животные