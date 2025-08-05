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Знаменитая кошка-уголовница окотилась - РИА Новости, 05.08.2025
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20:55 05.08.2025 (обновлено: 21:09 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/koshka-2033569376.html
Знаменитая кошка-уголовница окотилась
Знаменитая кошка-уголовница окотилась - РИА Новости, 05.08.2025
Знаменитая кошка-уголовница окотилась
В Таиланде кошка-"уголовница" Нуб Танг, которая прославилась после нападения на приютивших ее полицейских, окотилась, передает What's the Jam. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:55:00+03:00
2025-08-05T21:09:00+03:00
таиланд
бангкок
в мире
домашние животные
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Таиланде кошка-"уголовница" Нуб Танг, которая прославилась после нападения на приютивших ее полицейских, окотилась, передает What's the Jam."Хозяйка написала, что у кошки теперь есть выводок котят", — сообщается в материале.В мае в полицейский участок в Бангкоке принесли потерявшуюся кошку. Она поцарапала и укусила полицейских, пытавшихся взять ее на руки. Сотрудники полиции в шутку составили на животное протокол, сделали стилизованное фото так, как обычно фотографируют преступников, и выложили его в соцсети, где эта публикация стала вирусной.На следующий день объявилась хозяйка кошки, которая забрала ее обратно домой, но лишь после того, как преступница собственными лапами "подписала" признание со словами "Я просто была голодна и не хотела никого кусать".
https://ria.ru/20250803/kot-2033117470.html
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таиланд, бангкок, в мире, домашние животные
Таиланд, Бангкок, В мире, домашние животные
Знаменитая кошка-уголовница окотилась

Кошка Нуб Танг, которую в шутку арестовали в Таиланде, окотилась

© Фото : Da Parinda PakeesukКошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде
Кошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Da Parinda Pakeesuk
Кошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Таиланде кошка-"уголовница" Нуб Танг, которая прославилась после нападения на приютивших ее полицейских, окотилась, передает What's the Jam.
"Хозяйка написала, что у кошки теперь есть выводок котят", — сообщается в материале.
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В мае в полицейский участок в Бангкоке принесли потерявшуюся кошку. Она поцарапала и укусила полицейских, пытавшихся взять ее на руки. Сотрудники полиции в шутку составили на животное протокол, сделали стилизованное фото так, как обычно фотографируют преступников, и выложили его в соцсети, где эта публикация стала вирусной.
На следующий день объявилась хозяйка кошки, которая забрала ее обратно домой, но лишь после того, как преступница собственными лапами "подписала" признание со словами "Я просто была голодна и не хотела никого кусать".
© Фото : Da Parinda PakeesukКошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде
Кошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Da Parinda Pakeesuk
Кошка Нуб Танг, арестованная за нападение на полицейских в Таиланде
 
ТаиландБангкокВ миредомашние животные
 
 
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