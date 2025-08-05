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В День строителя в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный концерт - РИА Новости, 05.08.2025
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В День строителя в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный концерт
В День строителя в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный концерт - РИА Новости, 05.08.2025
В День строителя в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный концерт
Музыкальный концерт в честь Дня строителя состоится в саду "Эрмитаж" на форуме "Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Музыкальный концерт в честь Дня строителя состоится в саду "Эрмитаж" на форуме "Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса."Концерт ко Дню строителя станет не только ярким событием профессионального праздника и форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, в него мы заложили особую миссию – вместе с Imperialis Orchestra, самым необычным оркестром страны, показать, насколько многогранен процесс создания города, как много в нем энергетики и настоящего искусства", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.Музыканты исполнят известные произведения, однако их особенностью станет использование битов, повторяющих звуки настоящих строек. Например, посетители концерта услышат, как строился мост через Москву-реку рядом с улицей Новозаводской, а также процесс возведения станции метро "Липовая Роща", отмечается в сообщении.Выступление запланировано на 19:00 10 августа.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
В День строителя в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный концерт

В День строителя на форуме "Москва 2030" пройдет музыкальный концерт

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыМузыкальный концерт в саду "Эрмитаж"
Музыкальный концерт в саду Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Музыкальный концерт в саду "Эрмитаж"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Музыкальный концерт в честь Дня строителя состоится в саду "Эрмитаж" на форуме "Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.
«
"Концерт ко Дню строителя станет не только ярким событием профессионального праздника и форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, в него мы заложили особую миссию – вместе с Imperialis Orchestra, самым необычным оркестром страны, показать, насколько многогранен процесс создания города, как много в нем энергетики и настоящего искусства", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.
Музыканты исполнят известные произведения, однако их особенностью станет использование битов, повторяющих звуки настоящих строек. Например, посетители концерта услышат, как строился мост через Москву-реку рядом с улицей Новозаводской, а также процесс возведения станции метро "Липовая Роща", отмечается в сообщении.
Выступление запланировано на 19:00 10 августа.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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