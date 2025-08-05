https://ria.ru/20250805/konkurs-2033475782.html

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 162 фильма

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 162 фильма - РИА Новости, 05.08.2025

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 162 фильма

На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 162 фильма, что почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил зампред РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:48:00+03:00

2025-08-05T14:48:00+03:00

2025-08-05T19:13:00+03:00

туризм

новости - туризм

туризм

россия

арктика

дальний восток

юрий трутнев

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_354d7fad2738ab1cb1cbdc065ee02acb.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 162 фильма, что почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Популярность конкурса растет, отмечает чиновник."Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше россиян открыли для себя красоту дальневосточных и северных регионов, - пояснил Трутнев. - Путешествие по первозданной природе – это настоящее приключение, которое может изменить отношение к жизни, проверить силу воли, твердость характера и умение работать в команде. А главное – человек заново открывает себя и свои возможности".Благодаря снятым во время путешествий фильмам, многие жители нашей страны захотят прилететь на Дальний Восток и в Арктику, пройтись по намеченному маршруту, своими глазами увидеть места, о которых прежде читали или смотрели видео, сказал Юрий Трутнев.Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 106 фильмов рассказывают о таком виде туризма, 29 – о водных походах, 20 – о зимних, семь - об арктических. Кроме того, учреждены две специальных номинации: "Тропами Победы" и "Лучшее путешествие по Чукотке". Главный приз – три миллиона рублей.Самый активный регион - Сахалинская область, откуда прислали 68 видеоработ. Второе место у Хабаровского края – 36 фильмов, Амурская область и Камчатский край – 13 и 12 сюжетов соответственно. Кроме того, до оценки жюри допущено восемь работ, снятых в Приморском крае, шесть – в Еврейской автономной области. По четыре фильма поступило о путешествиях по Мурманской области, Бурятии и Якутии. От Забайкальского края – три видеоработы, Красноярского – две, по одной –от Чукотского и Ненецкого автономных округов.Большинство картин на конкурс прислали жители дальневосточных регионов, но есть семь участников, проживающих за пределами ДФО и Арктики.Прием заявок на конкурс стартовал 1 мая 2025 года. Принять участие в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".

https://ria.ru/20250415/kamchatka-2011238506.html

россия

арктика

дальний восток

сахалинская область

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, россия, арктика, дальний восток, юрий трутнев, сахалинская область, хабаровский край