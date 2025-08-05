https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html

Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул

Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул

Центральная часть Кишинева буквально забита полицией в связи с оглашением приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, хотя на улицах все спокойно и никаких... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:40:00+03:00

2025-08-05T11:40:00+03:00

2025-08-05T20:15:00+03:00

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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Центральная часть Кишинева буквально забита полицией в связи с оглашением приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, хотя на улицах все спокойно и никаких народных восстаний не наблюдается, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора по делу Гуцул. "Центральная часть Кишинева буквально забита полицией. Полиция стоит буквально на каждом перекрестке. Сегодня должен быть оглашен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, но такое ощущение, что объявляют приговор какому-то военному преступнику, маньяку, серийному убийце, человеку, от рук которого пострадали десятки, сотни, тысячи людей. Но ситуация на самом деле иная. И все знает о том, что сегодня власть творит произвол, используя для этого силовые ведомства, весь административный ресурс", - заявил Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом, по его словам, в городе абсолютно спокойно. "Не наблюдается ничего из того, что могло грозить какими-то народными восстаниями, массовыми протестами или сносом этой проклятой и всем надоевшей власти. Цирк под названием судилище над главой Гагаузской автономии продолжается", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gagauzija-2033415739.html

https://ria.ru/20250805/deputat-2033401070.html

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Обстановка в Кишиневе рядом со зданием суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул Обстановка в Кишиневе рядом со зданием суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Весь квартал вокруг этого здания, как передает корреспондент РИА Новости, оцеплен полицией. 2025-08-05T11:40 true PT0M27S

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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии