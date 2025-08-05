Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 05.08.2025 (обновлено: 20:15 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html
Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул
Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул
Центральная часть Кишинева буквально забита полицией в связи с оглашением приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, хотя на улицах все спокойно и никаких... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:40:00+03:00
2025-08-05T20:15:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033425324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf5f8b223a8bf00bd17ec8f325164f13.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Центральная часть Кишинева буквально забита полицией в связи с оглашением приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, хотя на улицах все спокойно и никаких народных восстаний не наблюдается, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора по делу Гуцул. "Центральная часть Кишинева буквально забита полицией. Полиция стоит буквально на каждом перекрестке. Сегодня должен быть оглашен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, но такое ощущение, что объявляют приговор какому-то военному преступнику, маньяку, серийному убийце, человеку, от рук которого пострадали десятки, сотни, тысячи людей. Но ситуация на самом деле иная. И все знает о том, что сегодня власть творит произвол, используя для этого силовые ведомства, весь административный ресурс", - заявил Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом, по его словам, в городе абсолютно спокойно. "Не наблюдается ничего из того, что могло грозить какими-то народными восстаниями, массовыми протестами или сносом этой проклятой и всем надоевшей власти. Цирк под названием судилище над главой Гагаузской автономии продолжается", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gagauzija-2033415739.html
https://ria.ru/20250805/deputat-2033401070.html
кишинев
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в Кишиневе рядом со зданием суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Обстановка в Кишиневе рядом со зданием суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Весь квартал вокруг этого здания, как передает корреспондент РИА Новости, оцеплен полицией.
2025-08-05T11:40
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033425324_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9aa0e9f0a2700419b546fd0414708ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Очевидец рассказал о ситуации в Кишиневе из-за оглашения приговора Гуцул

Центр Кишинева забит полицией из-за оглашения приговора по делу Гуцул

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Центральная часть Кишинева буквально забита полицией в связи с оглашением приговора по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, хотя на улицах все спокойно и никаких народных восстаний не наблюдается, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора по делу Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гагаузия верит в невиновность Гуцул, заявил Михаил Влах
Вчера, 10:55
"Центральная часть Кишинева буквально забита полицией. Полиция стоит буквально на каждом перекрестке. Сегодня должен быть оглашен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, но такое ощущение, что объявляют приговор какому-то военному преступнику, маньяку, серийному убийце, человеку, от рук которого пострадали десятки, сотни, тысячи людей. Но ситуация на самом деле иная. И все знает о том, что сегодня власть творит произвол, используя для этого силовые ведомства, весь административный ресурс", - заявил Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом, по его словам, в городе абсолютно спокойно. "Не наблюдается ничего из того, что могло грозить какими-то народными восстаниями, массовыми протестами или сносом этой проклятой и всем надоевшей власти. Цирк под названием судилище над главой Гагаузской автономии продолжается", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат
Вчера, 09:55
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала