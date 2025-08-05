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На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском - РИА Новости, 05.08.2025
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04:21 05.08.2025 (обновлено: 11:22 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033380036.html
На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском
На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском - РИА Новости, 05.08.2025
На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском
Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на учёных. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:21:00+03:00
2025-08-05T11:22:00+03:00
происшествия
камчатка
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на учёных. Состоялось внеочередное заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности на Камчатке. "По данным учёных, на территории полуострова продолжается активность нескольких вулканов. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. ГУ МЧС отметило, что продолжается извержение вулкана Крашенинникова с высотой выбросов 6 километров, возможны выбросы до 8 километров. "Вулкан Камбальный - снижается сейсмическая активность в постройке. Вулкан Мутновский - учёные по спутниковым данным фиксируют термальную аномалию. Посещение вулкана не рекомендовано", - добавляется в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033374519.html
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происшествия, камчатка, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском

МЧС: на Камчатке ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке. 4 августа 2025
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
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Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 4 августа 2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на учёных.
Состоялось внеочередное заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности на Камчатке.
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"По данным учёных, на территории полуострова продолжается активность нескольких вулканов. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
ГУ МЧС отметило, что продолжается извержение вулкана Крашенинникова с высотой выбросов 6 километров, возможны выбросы до 8 километров.
"Вулкан Камбальный - снижается сейсмическая активность в постройке. Вулкан Мутновский - учёные по спутниковым данным фиксируют термальную аномалию. Посещение вулкана не рекомендовано", - добавляется в сообщении.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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