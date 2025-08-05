https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033380036.html

На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском

На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском - РИА Новости, 05.08.2025

На Камчатке прогнозируют усиление выбросов пепла на Ключевском

Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на учёных. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:21:00+03:00

2025-08-05T04:21:00+03:00

2025-08-05T11:22:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на учёных. Состоялось внеочередное заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности на Камчатке. "По данным учёных, на территории полуострова продолжается активность нескольких вулканов. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. ГУ МЧС отметило, что продолжается извержение вулкана Крашенинникова с высотой выбросов 6 километров, возможны выбросы до 8 километров. "Вулкан Камбальный - снижается сейсмическая активность в постройке. Вулкан Мутновский - учёные по спутниковым данным фиксируют термальную аномалию. Посещение вулкана не рекомендовано", - добавляется в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033374519.html

https://ria.ru/20250804/ochevidets-2033329610.html

камчатка

северо-курильск

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происшествия, камчатка, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области