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На Камчатке более 70 человек остаются в ПВР после землетрясения
На Камчатке более 70 человек остаются в ПВР после землетрясения - РИА Новости, 05.08.2025
На Камчатке более 70 человек остаются в ПВР после землетрясения
Более 70 человек остаются в ПВР на Камчатке после мощного землетрясения, с ними продолжают работать психологи, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:51:00+03:00
2025-08-05T01:51:00+03:00
2025-08-05T01:51:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 70 человек остаются в ПВР на Камчатке после мощного землетрясения, с ними продолжают работать психологи, сообщили в ГУМЧС по региону. "Работают пункты временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе, 6/6, а также в Вилючинском городском округе. В пунктах временного размещения населения находились 76 человек. С людьми продолжают работать психологи МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250805/aftershok-2033371357.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке более 70 человек остаются в ПВР после землетрясения
МЧС: в ПВР на Камчатке после землетрясения остаются 76 человек