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Кадыров рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 05.08.2025
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18:15 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033544811.html
Кадыров рассказал о своем здоровье
Кадыров рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 05.08.2025
Кадыров рассказал о своем здоровье
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:15:00+03:00
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рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". &quot;Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям&quot;, — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество
Кадыров рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что здоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги".
«

"Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям", — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Общество
 
 
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