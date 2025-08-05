https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033544811.html

Кадыров рассказал о своем здоровье

Кадыров рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 05.08.2025

Кадыров рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:15:00+03:00

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2025-08-05T18:15:00+03:00

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". "Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям", — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.

https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996232256.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество