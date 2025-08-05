https://ria.ru/20250805/kadyrov-2033544811.html
Кадыров рассказал о своем здоровье
Кадыров рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 05.08.2025
Кадыров рассказал о своем здоровье
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:15:00+03:00
2025-08-05T18:15:00+03:00
2025-08-05T18:15:00+03:00
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы "знали враги". "Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям", — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.
https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996232256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество
Кадыров рассказал о своем здоровье
Глава Чечни Кадыров заявил, что здоров