https://ria.ru/20250805/kadry-2033407805.html

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области - РИА Новости, 05.08.2025

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области

ФСБ РФ показала задержание в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия Белгорода. РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T10:33:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

белгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ФСБ РФ показала задержание в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия Белгорода. На видео оперативники проводят задержание и ведут допрос мужчины в полосатой футболке, также показаны оружие и взрывчатое вещество черного цвета. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Брянской области гражданина РФ, который сотрудничал с представителем одной из запрещённых в России проукраинских террористических организаций и должен был изъять доставленные беспилотником огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В дальнейшем их планировалось использовать для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html

россия

брянская область

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Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск. 2025-08-05T10:33 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, брянская область, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)