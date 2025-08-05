https://ria.ru/20250805/izrail-2033372608.html

В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2025

В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:10:00+03:00

2025-08-05T01:10:00+03:00

2025-08-05T01:11:00+03:00

в мире

израиль

йемен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902202461_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_970ae3c999e036727fd626bd753815d2.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории.

https://ria.ru/20250805/izrail-2033372327.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен