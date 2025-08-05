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В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2025
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории.
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в мире, израиль, йемен
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги