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В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2025
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01:10 05.08.2025 (обновлено: 01:11 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/izrail-2033372608.html
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2025
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.08.2025
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в мире
израиль
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории.
https://ria.ru/20250805/izrail-2033372327.html
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в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Ранее армия Израиля заявила, что работает над перехватом ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Израиле сообщили о пуске ракеты из Йемена
01:04
 
В миреИзраильЙемен
 
 
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