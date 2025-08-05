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В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку - РИА Новости, 05.08.2025
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08:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ipoteka-2033393358.html
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку - РИА Новости, 05.08.2025
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:46:00+03:00
2025-08-05T08:46:00+03:00
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саратов
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вячеслав володин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку. "Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе. Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. "Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
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москва, саратов, россия, вячеслав володин, госдума рф, ипотека
Москва, Саратов, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ипотека
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку

Правительство обсуждает введение дифференцированной ипотечной ставки в регионах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время.
Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку.
«
"Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе.
Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области.
"Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
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МоскваСаратовРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФИпотека
 
 
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