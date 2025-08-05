https://ria.ru/20250805/intellekt-2033420568.html

Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна - РИА Новости, 05.08.2025

Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

Билайн обучил искусственный интеллект анализировать параметры разговора на предмет мошенничества и прерывать его, если есть подозрения, что клиента пытаются... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:59:00+03:00

2025-08-05T11:59:00+03:00

2025-08-05T11:59:00+03:00

билайн

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технологии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Билайн обучил искусственный интеллект анализировать параметры разговора на предмет мошенничества и прерывать его, если есть подозрения, что клиента пытаются обмануть, сообщает оператор.Новая функция усиленной защиты включена в про-версию "Виртуального помощника"."Защита от телефонного мошенничества в Билайне стала еще мощнее: теперь для клиентов, которые подключили "Виртуального помощника PRO", все подозрительные разговоры будет проверять ИИ-модель, натренированная распознавать обман и манипуляцию на основе анализа звуковой волны, поведенческих маркеров и сценариев общения. Звонки с признаками мошенничества она будет прерывать, сделав аудио- и СМС-предупреждение: вероятно, с вами говорил злоумышленник. Важно то, что в разговор при этом не будут вмешиваться люди — все сделает алгоритм, то есть за конфиденциальность и тайну связи можно не опасаться", - пояснили в компании."Виртуальный помощник" — это элемент антифрод-платформы (защита от мошенничества) Билайна, сервис, который предупреждает клиентов о потенциально опасных вызовах и самостоятельно блокирует спам-звонки и сообщения — даже в мессенджерах. Базовая версия сервиса бесплатна и работает по умолчанию для всех абонентов Билайна, про-версия предоставляет дополнительные функции — например, приема звонков и расшифровки разговоров."С января по июль 2025 года антифрод-платформа Билайна распознала и не довела до клиентов более 382 миллионов мошеннических звонков. Мы совершенствуем технологии, чтобы обеспечивать все более надежную защиту. Недавно мы ввели авторазрыв мошеннического звонка при поступлении СМС с кодом от Госуслуг. Внедрение усиленной ИИ-защиты создает новый уровень безопасности, особенно актуальный для клиентов, уязвимых к техникам социальной инженерии — детей и пожилых людей. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам подключить про-версию "Виртуального помощника" себе и своим близким", - говорит директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYdqr6H.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, мобильная связь, технологии