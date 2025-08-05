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Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
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16:23 05.08.2025 (обновлено: 18:24 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033502739.html
Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул
Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул соберутся на пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была политик была этапирована после решения суда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:23:00+03:00
2025-08-05T18:24:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 5 августа – РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул соберутся на пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была политик была этапирована после решения суда, сообщил РИА Новости источник в оппозиционном политблоке "Победа". Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Гуцул уже в 13-й тюрьме (СИЗО №13), и мы подтягиваем туда людей. Не знаем, будет ли это протест, флеш-моб, пока не могу назвать. Собираем людей", - заявил представитель политблока. По его словам, на встречу с Гуцул в СИЗО отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
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Споры с полицией у здания суда Кишинева
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, блок "победа" , задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Блок "Победа" , Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул

Сторонники Гуцул будут пикетировать здание СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramСторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 августа – РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул соберутся на пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была политик была этапирована после решения суда, сообщил РИА Новости источник в оппозиционном политблоке "Победа".
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
"Гуцул уже в 13-й тюрьме (СИЗО №13), и мы подтягиваем туда людей. Не знаем, будет ли это протест, флеш-моб, пока не могу назвать. Собираем людей", - заявил представитель политблока.
По его словам, на встречу с Гуцул в СИЗО отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулБлок "Победа"Задержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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