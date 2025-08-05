https://ria.ru/20250805/gutsul-2033502739.html

Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул

Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Блок "Победа" анонсировал пикеты у здания СИЗО, куда этапировали Гуцул

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул соберутся на пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была политик была этапирована после решения суда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:23:00+03:00

2025-08-05T16:23:00+03:00

2025-08-05T18:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 августа – РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул соберутся на пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была политик была этапирована после решения суда, сообщил РИА Новости источник в оппозиционном политблоке "Победа". Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Гуцул уже в 13-й тюрьме (СИЗО №13), и мы подтягиваем туда людей. Не знаем, будет ли это протест, флеш-моб, пока не могу назвать. Собираем людей", - заявил представитель политблока. По его словам, на встречу с Гуцул в СИЗО отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html

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Споры с полицией у здания суда Кишинева Споры с полицией у здания суда Кишинева 2025-08-05T16:23 true PT2M04S

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